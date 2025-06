En vivo: Cristina Fernández de Kirchner encabeza el acto por el "Día de la Resistencia Peronista"

Mientras la Corte avanza en la redacción de su condena por la causa Vialidad, la ex presidenta estará en la sede del Partido Justicialista realizando un acto.

El discurso de Cristina Fernández de Kirchner

La presidenta del PJ comenzó con un paralelismo de la actualidad política con el contexto en que ocurrió la masacre de José León Suárez y dijo que “no es sólo una casualidad. Estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez a militantes y dirigentes sindicales. Unos días después, el fusilamiento del general Juan José Valle y otros oficiales del Ejército Argentino. En esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner. Bueno, no. Estas cosas pasaban en el país, fusilaban gente”.

También relacionó el tema -indirectamente- con la interna que protagonista y aseguró: “Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como en el 19, que pensaban que estábamos acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien”. En ese sentido, aclaró: “Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo”.