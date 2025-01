Así es el multimillonario proyecto de inversión que se sumó al RIGI

En el último día del año, el ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que un nuevo proyecto, por US$ 255 millones , se sumó para adherir a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . El proyecto fue presentado por las firmas PCR y Acindar , que planean construir un parque eólico en el país.

“Nuevo RIGI presentado”, escribió hoy Caputo, sobre la nueva propuesta que recibió el Gobierno en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los US$ 200 millones en proyectos en áreas como la forestoindustria, la minería, la energía, la tecnología, la infraestructura o la siderurgia, entre otras.

El proyecto había sido anunciado formalmente en noviembre, y comprende instalaciones que alcanzarán unos 180MW de potencia.

De qué se trata el proyecto de inversión

Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente) en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte.

Parque-Eolico-(10).jpg Este nuevo proyecto de inversión tendrá a la energía eólica como uno de los epicentros.

Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5MW.

Días atrás, antes de Navidad, el comité evaluador del RIGI, dependiente del Ministerio de Economía, aprobó formalmente el primer proyecto en ese marco. Se trata del parque solar Mendoza a cargo de YPF Luz, según lo confirmó el ministro Caputo. La carpeta se había presentado el 25 de octubre.

La reglamentación del RIGI dispuso que este comité dispone de un plazo de 45 días desde que se presenta el proyecto para evaluar las condiciones y aprobar o descartar su adhesión.

Hasta acá hay una decena de proyectos presentados, que esperan su aprobación, en los sectores minero, gasífero y siderúrgico.

Cuáles son las apuestas más grandes

La que más dólares promete es la de PAE. Se trata de la instalación de un buque de licuefacción de gas en Río Negro, para exportar, en modo de GNL (gas licuado), las moléculas extraídas de Vaca Muerta.

Vaca Muerta 1.jpg

Esta inversión necesitará US$ 2.900 millones en dos etapas, aunque los montos pueden ascender a US$ 7.000 millones después del año 2035. La firma de los Bulgheroni no está sola en este proyecto.

La presentación formal la hizo Southern Energy, una firma recientemente constituida de la cual son accionistas PAE y Golar LNG, la compañía noruega dueña del buque que llegará al país en tres años.

La segunda inversión más grande que se encuentra en la gatera del RIGI es la de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, con unos US$ 2.900 millones comprometidos. Si bien YPF ha encabezado, en términos públicos, las presentaciones de este proyecto, un consorcio de empresas la acompañan: son PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina.

En San Juan concentrará sus trabajos la empresa Minas Argentinas, que presentó su proyecto por unos US$ 1.000 millones para desarrollar “Carbonatos Profundos” y casi cuadruplicar su actual producción de oro durante un período no menor a 17 años.

El litio también recibió iniciativas en el marco del RIGI. Posco anunció una inversión de US$ 1.000 millones para desarrollar su proyecto en Salta.

En tanto, la empresa australiana Galan Lithium también anunció una inversión de US$ 200 millones para avanzar con el proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca.

Otro proyecto presentado para el RIGI es el de Sidersa, con una planta de acero verde en la provincia de Buenos Aires. Según informó la compañía, el proyecto demandará una inversión de US$ 300 millones.