Polémica con Guillermo Francella en medio de los rumores de que abandonó uno sus proyectos más esperados

“Estamos en condiciones de afirmar que participó del proyecto como padrino de las primeras imágenes, porque él fue protagonista de la obra antes. Pero ahora que la obra se estrena dijo 'en los créditos no me pongan'. ¡La huida de Guillermo Francella de 'La cena de los tontos' y esto es una bomba!", anunciaron los conductores del ciclo con tono de asombro y suspenso.

Ahora, con un elenco renovado encabezado por Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández, la obra busca repetir ese suceso en el teatro El Nacional desde el próximo 20 de marzo, bajo la dirección de Marcos Carnevale y con la producción de Adrián Suar, Federico Hoppe, Diego Djeredjian y, hasta hace unos días, el propio Francella.

Francella 1.jpg Guillermo Francella

Por qué Guillermo Francella se fue de La cena de los tontos

La salida del actor, además de sorprender por su abrupto carácter, dejó un vacío simbólico y comercial en la obra, ya que su nombre estaba fuertemente ligado al proyecto, no solo por su participación anterior, sino porque se había presentado como uno de los impulsores de esta nueva versión.

Aunque no trascendieron oficialmente los motivos de su renuncia, lo cierto es que su decisión de no figurar ni siquiera en los créditos llama la atención y generó una serie de especulaciones dentro del mundo teatral. En el ambiente se habla de posibles diferencias creativas o desacuerdos en torno al enfoque artístico de la nueva puesta. Lo único confirmado es que Francella ya no forma parte del equipo de trabajo, pese a haber participado de las etapas iniciales de producción.