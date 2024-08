¿Cada cuánto se puede donar sangre? Los intervalos mínimos

¿Por qué es tan importante donar sangre ? En su sitio oficial, la Cruz Roja lo define con claridad: 1 de cada 10 personas admitidas en un hospital necesita sangre ; cada 3 segundos alguien necesita sangre ; sólo el 5 por ciento de los posibles donantes da sangre al año; todo el proceso de donación , incluido el reposo, no dura más de 30 minutos y 450 ml de sangre pueden salvar hasta 3 vidas.

Asimismo, allí se señala que aquellas personas que podrían donar sangre serán aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: ser mayor de 16 años -entre 16 y 18 con autorización de padres y/o tutor-; gozar de buena salud; concurrir con documento; haber ingerido alimentos y pesar más de 50 kilos.

En tanto, entre aquellas personas que no podrían donar sangre se encuentran las embarazadas; los que se hayan tatuado o colocado un piercing en el último año, los mayores de 65 años que no presenten certificado médico; aquellas que hayan incurrido en prácticas sexuales de riesgo; tener enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer o trastornos de la coagulación; haber tenido antecedentes de hepatitis C o B, chagas o accidente cerebrovascular; ser usuario de drogas o ser portador del virus VIH.

La Cruz Roja, filial Neuquén, continuará su campaña solidaria en busca de donaciones para los damnificados por el temporal hasta el domingo. La Cruz Roja es uno de los organismos que asesora a la hora de tomar la decisión de donar sangre.

¿Qué pasa si donás sangre en menos de un mes?

Desde luego, el plazo de dos meses para volver a donar sangre no es arbitrario. Según el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León -España-, "el cuerpo produce constantemente nuevos glóbulos rojos en la médula ósea, pero aún lleva tiempo regenerar estas células, por lo que no es posible donar sangre todos los días. Hay que esperar a que la sangre se recupere y esto suele tardar entre cuatro y seis semanas y entre cada donación de sangre total tiene que pasar un mínimo de 2 meses".

Al mismo tiempo, ese organismo grafica que "una persona adulta tiene entre 4,5 y 5,5 litros de sangre circulando dentro de su cuerpo. En caso de accidente, se puede tolerar una hemorragia de hasta el 10% del líquido vital. Perder el 30% del volumen sanguíneo es peligroso, y cuando se escapa el 50%, nos hallamos ante una muerte segura". De allí que para determinadas situaciones límite sea tan importante el hecho de donar sangre.