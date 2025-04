Un joven murió electrocutado en una medianera: su mamá apuntó a un vecino pero la causa está archivada

El hecho ocurrió en el paredón que separa dos viviendas familiares en el barrio Belgrano, cuando el joven, que no tenía llaves de la vivienda de su madre, había escalado por el tapial para ingresar por una habitación y quedó "pegado" al recibir una descarga eléctrica inesperada.

Al respecto, su mamá, Andrea Muñoz, relató que se encontraba trabajando a seis cuadras y uno de sus hijos la llamó para avisarle que escuchó un ruido. " Cuando llegué no entendía nada, le hablaba a Nicolás para que se bajara, pero ya no respondía", relató. Luego, arribó la policía, y constató que el alambrado seguía con corriente. "Nadie cortó la luz”, aseguró ella.

¿Por qué el MPF archivó la causa?

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron a LMNeuquén que al retirar a Nicolás del paredón se había observado un alambrado arriba del paredón que aparentemente estaba electrificado. Por ese motivo, en primer lugar, el mismo viernes, luego del arribo de personal policial por una llamada telefónica que alertaba del trágico hecho, ordenaron un allanamiento en el sector para corroborar el estado de la instalación eléctrica.

Según el informe de Bomberos que realizó la inspección en el sector del paredón y la vivienda, se determinó que la electrificación fue accidental porque no había elementos enchufados que den cuenta de intencionalidad. En cambio, lo que encontraron fue un cable corrugado de la bajada de luz que estaba gastado y pasaba electricidad a la medianera.

A su vez, el MPF informó que no obstante el informe, pidieron la historia clínica, la autopsia, el registro de cámaras, se allanó la casa y se entrevistó a testigos, lo cual arribó a la misma conclusión de muerte accidental. Es decir, aseguraron que agotaron las instancias necesarias para archivar la causa a menos que se aporte evidencia que indique que se debe continuar investigando el caso.

El doloroso testimonio de la madre

Tras unos días de duelo, Andrea Muñoz, la mamá de la víctima fatal, explicó el trasfondo que envolvía el vínculo con su hijo. "Nicolás tenía problemas de adicción, a la única que le sacaba cosas era a mí", indicó en una entrevista con Radio 7 donde explicó que su hijo no tenía llaves de la casa.

Como gran parte de los familiares que lidian con un ser querido que tiene un consumo problemático de sustancias, Muñoz lamentó: "intenté por todos los medios de llevarlo a algún centro de rehabilitación pero es muy difícil, nadie te escucha, no hay una orden que yo pueda pedir en un juzgado como para que me ayudaran". Así, pasó el tiempo y dijo que la respuesta que obtenía era "que tenía que ser por voluntad de Nicolás" y lamentó: "No pude hacerlo, entonces, yo como mamá lo que trataba de hacer era de contenerlo dentro de lo que se podía".

Por eso, remarcó que el apoyo a su hijo constaba en recibirlo en su casa cuando él lo necesitaba y ayudarlo a conseguir trabajo y un hogar propio. En este sentido, aclaró que era una costumbre habitual que Nicolás entrara por la ventana y detalló: "para subir se apoyaba en un marco que yo tenía contra la pared medianera. Entonces, él trepaba por ahí, donde justo conecta con mi habitación".

lg (5).webp El tapial al que subió el joven que terminó electrocutado fue peritado por Bomberos quienes determinaron que fue accidental. Daniela Luján para Cipo360

"Ese día él entró cuando no estábamos", dijo y señaló que eso traía una discusión constante: "mi hijo de 20 años le tenía prohibido entrar porque le decía 'tenés que venir cuando estamos', pero yo era la mamá, la dueña de casa, entonces siempre sabía que lo hacía y no le decía 'no lo hagas'. O sea, era mi hijo, lo hacía siempre y era su casa".

Acerca de la situación de Nicolás, quien tuvo causas por robo, mencionó que actualmente estaba en la búsqueda de trabajo y ella colaboraba prestándole la máquina de cortar pasto para que haga changas en mantenimiento de jardines.

"Nicolás vivía en una casilla con su pareja y el nene de 2 años, no estaba en situación de calle", sostuvo, en respuesta a las afirmaciones de algunos medios de comunicación y agregó: "Nicolás tenía mi apoyo de que si él necesitaba algo, de hecho lo ayudamos a construirla con lo que podíamos, yo le regalé una puerta, un montón de cosas".

La sospecha

Aunque para el MPF no hay motivos para sospechar de intencionalidad en la electrificación del tapial, y haya allegados a la investigación que relacionan a Nicolás con el intento de robo de un aire acondicionado del vecino, la madre de la víctima fue tajante: "mi hijo no entró a robar a nadie, no quiso entrar a la casa del vecino jamás".

Al respecto, dio por tierra esa hipótesis y aseguró: "la única casa que entraba era la mía y tenía la autorización para entrar porque era su casa" y agregó, ella sabía que lo hacía porque una vecina le avisaba. En otras ocasiones, entraba cuando ella estaba.

De esta manera, este miércoles apuntó directamente al inquilino de calle Amaranto Suárez: "yo creo que la electrificación fue voluntaria", aseguró y sumó: "él es electricista, tiene un cartel en su portón, lo conocía porque mi hijo Nicolás entraba por ahí y jamás le había pasado nada, por eso creo que esto fue con intención".

Al ser consultada por los motivos que podría haber tenido el vecino sospechado, Muñoz teorizó: "no lo sé, quizás habrá pensado que Nicolás podría entrar a robar, pero jamás le hizo nada, es más, él charlaba con Nicolás" y señaló que su vecino "no tenía disyuntor".