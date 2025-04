Taxistas en pie de guerra con Uber, Cabify y Didi: "La calle está picante"

Adelantó que con la aplicación municipal están de acuerdo. Funcionaría de modo parecido a la que está en vigencia para planificar viajes en COLE. "Nosotros no nos oponemos a Uber y otras plataformas ilegales comerciales porque sí. Nos resistimos porque son competencia desleal. Rompen el sistema. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje", aclaró Cavalotti.

protesta taxistas plaza banderas neuquen

Recordó que los taxistas prestan un servicio tradicional y concesionado, y el municipio "nos tiene que garantizar mínimamente lo que invertimos". Advirtió también que les prometieron "sacar tributos", pero cada vez les sale "más caro" trabajar. "A mí me gusta competir de igual a igual", aseveró.

Por tal motivo, si prospera la aprobación y reglamentación de una aplicación municipal que sume a taxistas y remiseros, dijo que la apoyarán. "Todo lo que quede fuera de ésta es ilegal", acotó.

Caza de ubers

Mientras tanto, y para terminar con la deliberación, advirtió acerca de la necesidad de mirar lo que está pasando en las calles. Es decir, prestar atención al humor social. Es que ya se cuenta con un antecedente cercano en la ciudad de Cipolletti, donde un conductor Uber denunció haber sido atacado por un grupo de taxistas. Si bien se resguardó en una estación de servicio, le abollaron el auto y la Policía tuvo que escoltarlo hasta el puente carretero.

SFP Reclamo de taxistas en Municipalidad (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

"La calle está picante, candente. No sé que esperan.. ¿que nos lastimemos entre nosotros? Lo que pasó en Cipolletti es repudiable. Pero no es una casualidad, es una causalidad. (Las aplicaciones ilegales) están dejando a mucha gente sin trabajo. A nosotros (taxistas y remiseros) nos cuesta un ojo mantener el servicio", manifestó.

Se suma, además, el contexto económico macro de recesión y un sistema de transporte que está quebrado. "Acá hay muchos compañeros que invirtieron, proyectaron futuro. No nos lleven al precipicio, porque una persona desesperada es incontrolable y nosotros somos muchos", apuntó.

Van por la aplicación municipal

Actualmente, el propietario de Radio Taxi Avenida estimó que un trabajador del rubro tiene ingresos de 30 a 35 mil pesos por día y remarcó: "Si no laburamos, no comemos. No nos podemos enfermar, no podemos romper el auto".

Pese a las idas y venidas de un debate que no está cerrado, Cavalotti confió en la palabra del intendente Mariano Gaido, quien sostuvo que durante su administración de gobierno no permitirá que funciones las aplicaciones ilegales. "Nuestro planteo es posponer en el tiempo a las mismas y aprobar la aplicación municipal", resumió.

SFP Reclamo de taxistas en Municipalidad (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Durante la reunión de comisión, el MPN propuso priorizar la aplicación municipal para modernizar el servicio de taxista, en lugar de habilitar las plataformas como Uber, Didi y Cabify. Es una iniciativa que digitalizaría el sistema tradicional mediante la incorporación de usuarios registrados y con control municipal.

"Nosotros somos un rubro con historia, para bien o para mal. Y el Estado debe implementar controles". Alejandro Cavalotti, propietario de Radio Taxi Neuquén.

Otros partidos como el PRO y Fuerza Libertaria lamentaron la demora en la aprobación de otras aplicaciones comerciales que ya están funcionando en la ciudad, de manera informal, y cuentan con el consenso de la gente, pero requieren pronta regulación.

En otro orden, los taxistas recordaron que sigue pendiente la demarcación de cuatro plataformas nuevas en la ciudad que no están funcionando, entre ellas, la de Leloir y Entre Ríos; y San Martín y Candelaria.