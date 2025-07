Después del feriado del 9 de julio, ¿cuánto falta para el próximo día de descanso?

La segunda semana de julio de 2025 fue más corta. Claro, es que el miércoles 9 de julio se celebró el día de la Independencia y, como se trató de un feriado de carácter inamovible, no se trasladó a otra fecha. Según el cronograma dispuesto por el Gobierno Nacional, ¿cuál es el próximo día de descanso en 2025 ?

Cabe recordar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables-.