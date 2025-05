Histórico hallazgo: encontraron más de 400 kilos de cocaína en un buque que provenía de Medio Oriente

image.png

La subdirección de la Agencia Regional Central de la UIF, con sede en Rosario y a cargo de Juan Francisco Lafontana, fue la que radicó la denuncia en la Fiscalía Federal de San Lorenzo, de Claudio Kishimoto, en la madrugada del día de ayer.

¿Cómo fue el operativo donde encontraron la cocaína?

Los operativos, fiscalizados por la UIF, fueron realizados por la Prefectura Naval Argentina, las secciones Narcotráfico e Hidrovía de la Dirección General de Aduanas y la UIF Regional.

Desde la madrugada del miércoles se desplegaron operativos en el muelle, que culminaron con el hallazgo de 16 paquetes sospechosos en refrigeradores del buque. En uno de ellos se encontraron 80 kilos de cocaína, lo que encendió todas las alertas.

image.png

Los paquetes de droga estaban guardados dentro de bolsos estancos, lo que les proporcionaba impermeabilidad. Cada "pan" de cocaína estaba resguardado con materiales protectores para garantizar que no se deteriorara debido a la humedad o el agua.

Los investigadores también encontraron flotadores, boyas y rastreadores satelitales, lo que llevó a la sospecha de que la droga podría haber sido arrojada al agua en algún punto para ser recogida posteriormente por la organización criminal.

Algo particular es que cada bloque de cocaína tenía marcas distintivas: algunos estampados con el nombre "Your name" y una corona en bajorrelieve, símbolos que, según los investigadores, identifican el sello del clan narco responsable del cargamento.

La importancia de este hallazgo

Este operativo es considerado "uno de los más grandes en el ámbito fluvial" lo que indica que se trata de un hallazgo "histórico". El cargamento de cocaína, de alta pureza, muestra el nivel de sofisticación de las organizaciones criminales que operan en el país.

El hallazgo pone en evidencia las redes de narcotráfico internacionales y cómo se valen de infraestructuras marítimas para traficar grandes cantidades de estupefacientes.

Este jueves 1 de mayo, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, encabezará una conferencia de prensa para anunciar este decomiso histórico de cocaína en el buque “MV Ceci”.

En el marco de las operaciones contra el narcotráfico que lleva adelante el Gobierno Nacional, se brindarán detalles del operativo que, según fuentes oficiales, representa un nuevo golpe significativo al crimen organizado. La conferencia contará con la participación de autoridades de la Prefectura Nacional y la UIF, y se espera que se profundicen las investigaciones para desmantelar las redes involucradas en este envío de droga.