Investigan a una enfermera que se casó con su paciente antes de morir: el extraño pedido que hizo

Una funeraria de la ciudad de Bahía Blanca se negó a realizar el servicio de velatorio, por falta del certificado de defunción . A partir de este episodio, la Justicia intervino, frenó los trámites e inició una investigación para determinar si hubo delito. Según publica Infobae, se ordenó una autopsia, que en su primer informe no detectó señales de criminalidad, aunque los resultados finales dependerán de los estudios complementarios de laboratorio.

Casamiento secreto, aislamiento y denuncias previas

Uno de los ejes de la causa se centra en el vínculo que tenían la víctima y su enfermera. Según la denuncia de la hija del fallecido, la enfermera mantenía una relación desigual y controladora con su padre. Natacha explicó que se conocieron tres años atrás en el hospital de la Asociación Médica, donde la mujer se desempeñaba como enfermera. Desde entonces, ella comenzó a involucrarse de manera progresiva en todos los aspectos de su vida.

“Mi papá me decía que no podía hablar cuando ella estaba cerca, que Claudia era muy celosa”, relató Natacha. También señaló que el hombre la había denunciado en 2023 por agresiones y amenazas. La mujer ejercía un control fuerte, no solo sobre las comunicaciones de Zukerman, sino también sobre sus vínculos familiares y sociales.

zukerman2 Rubén Zukerman murió en Bahía Blanca bajo el cuidado de una enfermera con antecedentes por estafa.

Otro dato relevante fue la confirmación del casamiento entre ambos, del cual la familia no tenía conocimiento. Según los registros, el matrimonio se concretó poco antes de la muerte. La hija de la víctima denunció que la firma en el acta no se parece a la de su padre, y deslizó que los testigos podrían haber sido puestos por la enfermera con fines fraudulentos.

Natacha sostuvo que el entorno más cercano de su padre ya había advertido sobre la conducta de la mujer. “Me decían que era peligrosa, que no era buena mina”, declaró. También sugirió que su padre pudo haber sido sobremedicado, una hipótesis que los peritos intentan confirmar mediante los estudios toxicológicos.

Un pasado con antecedentes por estafa

Claudia Simón no es ajena al ámbito judicial. En el pasado, recibió una condena de un año y ocho meses de prisión por causas relacionadas con defraudaciones reiteradas. La Justicia la consideró responsable de realizar compras con tarjetas de crédito y débito que no le pertenecían en comercios de Bahía Blanca, especialmente de ropa y calzado.

Estos antecedentes vuelven a estar en el centro de atención, ya que podrían formar parte de un patrón. Los investigadores no descartan que la enfermera haya usado su rol de cuidadora del paciente para obtener beneficios económicos indebidos, aprovechándose de una persona vulnerable. El casamiento, realizado sin conocimiento de los familiares, refuerza las dudas sobre sus intenciones.

El caso todavía se encuentra en etapa preliminar. La Justicia aguarda los informes toxicológicos para determinar si Zukerman murió por causas naturales o si hubo intervención externa. También se evalúa la validez legal del matrimonio y se revisan los movimientos patrimoniales de la víctima en los últimos meses.