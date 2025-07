Es enfermera y ganó el concurso para ser directora del Hospital Heller: los cambios que propone para humanizar la salud

Aunque la enfermera tiene años de experiencia en la salud pública de Neuquén, no ejercía su rol profesional en el Heller . En el último concurso, ingresó a la planta profesional del centro de salud del barrio Almafuerte, donde se abocó a extender el horario de atención para garantizar el acceso de los vecinos a la atención, antes limitada por los horarios restringidos.

"En enero comenzamos con esto de la modalidad de atención de lunes a lunes, de 8 a 20 horas, con prestaciones de medicina general, de enfermería, de farmacia y gestión de pacientes. Y esto generó un impacto muy importante en la comunidad, porque realmente creó acceso a la salud", dijo y agregó: "Las personas concurrían a la farmacia en un horario mucho más flexible. Eso permitía que puedan acceder a un anticonceptivo, una medicación para crónicos. Antes la farmacia cerraba antes de las 4 de la tarde, entonces no llegaba la gente. Y muchas personas abandonaban su tratamiento por esto, por no llegar en horario".

En diálogo con LU5, la nueva directora del Heller se mostró entusiasmada con el nuevo desafío que le plantea este rol de liderazgo. "Llegó obviamente con muchas expectativas porque es la primera vez que se concursa el cargo de dirección del Hospital Heller desde su fundación, siempre los cargos fueron elegidos de manera política así que imagínate, a partir de ahí ya es un gran desafío sumado a que bueno, soy licenciada en enfermería y habitualmente los concursos de dirección siempre estaban habilitados para medicina o para odontología eso en función de la ley de ejercicio de la medicina y ahora se abrió a profesionales de la salud y bueno, eso me dio la oportunidad que me pueda presentar", detalló.

Pese a que no perseguía un cargo específico, en los últimos meses empezó a analizar la posibilidad de asumir más responsabilidad para aplicar su vocación en la gestión de equipos. "Me gusta trabajar con la gente, con la comunidad, pero aparte de eso con mis compañeros, ¿sí? Porque bueno, salud ha estado atravesando por situaciones difíciles, la pandemia fue algo que nos golpeó profundamente como trabajadores de salud y rompió equipos de trabajo, rompió trabajos que se venían realizando", aseguró.

"Socialmente se ve mal, pero hay heridas que todavía no se han curado, y eso también me motivó para presentarme sabiendo que puedo, que tengo este empeño, y bueno, este cariño, no solo hacia la comunidad, sino también hacia mis compañeros, y principalmente mi profesión", reflexionó Méndez.

Una salud más humana para los barrios vulnerables

Con su experiencia en el barrio Almafuerte, la enfermera considera que dirigir un hospital como el Heller requiere también de una visión integral de los pacientes, que muchas veces provienen de familias vulnerables y tienen problemas de salud que sintetizan, en realidad, otras necesidades básicas no satisfechas.

"Es una zona complicada en el sentido de que tiene muchas necesidades socioeconómicas y a eso agregarle los problemas de salud que tienen, que son importantes algunos La realidad es que nosotros los trabajadores de salud tenemos una parte humana", dijo en la entrevista con LU5.

Y agregó: "Estamos trabajando en un ambiente que es hostil en algún punto por esto, porque hay otras áreas que no son de salud, que no acompañan en este sentido las necesidades de la gente, pero es porque hay una demanda que nos está sobrepasando a todos. Si te hablo, por ejemplo, del área de desarrollo, o sea, la gente tiene tanta necesidad de una casa, de alimento, de trabajo, ¿sí? Entonces eso hace que su salud se deteriore".

Los cambios que propone para el Heller

Méndez reconoció el trabajo del personal actual del centro de salud, y agregó que el objetivo de su rol es brindar más herramientas para acercar la atención sanitaria a los pacientes, junto con un trato más humano que tenga en cuenta sus necesidades socioeconómicas.

"El trabajo se viene haciendo. Lo que vamos a hacer es mejorar algunas cuestiones que hoy están por diferentes motivos, se han debilitado en lo que es la prestación de los servicios", dijo y agregó que buscarán mejorar la oferta de turnos para la atención ambulatoria y para cirugías. Además, pretenden revisar los planteles para conocer en qué espacios es más urgente la incorporación de más personal.

La historia de Érika Méndez, nueva directora del Heller

Érika Méndez es oriunda de San Martín de los Andes y, tras terminar la escuela secundaria, se mudó a Buenos Aires para seguir la Licenciatura en Enfermería en el Hospital Británico de Buenos Aires, ya que por esos años la carrera no estaba disponible en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Según relató, en 1992 regresó con el título a su ciudad natal, donde empezó a trabajar en el Hospital Ramón Carrillo.

En 2011, ganó un concurso para asumir la jefatura de Gestión de Cuidado en el Hospital Provincial Castro Rendón, lo que derivó en su mudanza a Neuquén capital. Así, trabajó varios años como jefa de Enfermería en el quirófano, donde buscó implementar una mirada más científica de la enfermería, un rol que va más allá de colocar una inyección y que busca generar seguridad en el paciente en toda la operación.