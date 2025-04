Santa Cruz: un joven recolector de basura se cayó del camión y perdió un pie

Intentó subirse, se patinó y el pie le quedó atrapado en la rueda de un volcador no apto para la tarea, que se usó porque el compactador está roto. Lo trasladaron a Caleta Olivia .

El siniestro ocurrió durante una recorrida nocturna de recolección de residuos en la localidad de Los Antiguos . Según informaron fuentes municipales, el camión de la flota comunal se encontraba averiado, por lo que la intendencia dispuso que se utilizara un vehículo suplente para no tener que interrumpir el servicio.

La Municipalidad de Los Antiguos comunicó que, además de iniciar los trámites correspondientes ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), activó todos los protocolos internos de seguridad y contención familiar.

Un funcionarior de Los Antiguos confirmó la noticia y admitió que el camión utilizado no estaba preparado para esa función, pero debió usarse ante la urgencia de mantener el servicio tras la rotura del camión compactador oficial.

"Una cadena de malas decisiones"

"No fue un accidente inevitable. Fue una cadena de malas decisiones. Frente a la presión de restablecer el servicio de recolección, se utilizó un camión volcador que no es adecuado, y lamentablemente el resultado fue este", aseguró sin rodeos el secretario de Coordinación municipal, Víctor Pennisi, por Radio Nuevo Día.

Y agregó: "Hoy estamos recién recibiendo el repuesto adecuado (para el compactador). El primero que llegó ni siquiera era el correcto. Mientras tanto, se tomó la decisión de seguir con un volcador", explicó.

Según explicó, el empleado municipal resbaló al intentar subir, cayó y su pie quedó atrapado. "La rueda prácticamente se lo destruyó", señaló el funcionario.

El joven fue atendido en el hospital local y trasladado de urgencia a Caleta Olivia, donde los médicos constataron que la amputación ya era inevitable: "La lesión fue tan grave que la mecánica del pie ya estaba destruida. Lo operaron para frenar las hemorragias y confirmar la amputación", explicó Pennisi, quien informó que la Municipalidad puso a disposición una camioneta para que los familiares del trabajador accidentado viajaran junto a la ambulancia.

La intendenta Zulma Neira también viajó a Caleta Olivia para darle contención. "El daño es irreparable, ahora sólo queda acompañar", seguró.

El lamento de la intendenta de la localidad de Santa Cruz

"Lamentamos profundamente este incidente y asumimos la responsabilidad institucional para garantizar toda atención necesaria tanto al compañero como a su familia", expresó la intendenta Zulma Neira en un comunicado oficial emitido tras conocerse el accidente.

Neira también destacó que el municipio está brindando apoyo psicológico y logístico al trabajador accidentado y a sus familiares, reservando dar información personal del trabajador por respeto a su privacidad y la de sus allegados.

Los Antiguos - Santa Cruz - Municipalidad.jpg La municipalidad de Los Antiguos, en Santa Cruz.

Como medida preventiva, las autoridades municipales dispusieron que el camión recolector quede fuera de servicio para poder realizar las pericias mecánicas correspondientes.

Además, a partir de este incidente, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos anunció que revisará las condiciones operativas de toda la flota de vehículos municipales y reforzará las medidas de capacitación y seguridad para conductores y operarios, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes.

Por su parte, en la entrevista radial Penissi afirmó:"Hoy no hay nada que ocultar. Tenemos una desgracia enfrente. Tal vez algunos quieran aprovechar esto políticamente, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema real es que no tenemos los recursos para evitarlo".

Otro recolector accidentado

Un caso similar al que acaba de suceder en Los Antiguos se registró unos meses atrás en Comodoro Rivadavia, en la vecina provincia de Chubut, cuando un empleado de la empresa Urbana se accidentó durante tareas de recolección de residuos en el barrio Ceferino.

Según informó la compañía recolectora de la ciudad petrolera, el incidente ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana del 18 de septiembre, cuando el trabajador se encontraba realizando labores de recolección de residuos domiciliarios en la calle Guaraníes.

El operario, al subirse a la parte trasera del camión, se resbaló y su pierna izquierda quedó atrapada sobre el cilindro raspador que arrastra los residuos hacia la tolva para compactarlos.

Recolector Comodoro Rivadavia.jpg El recolector de Comodoro Rivadavia tabmién sufrió heridas en un pie y debió ser trasladado en ambulancia.

La empresa a cargo del servicio activó inmediatamente un operativo tras la comunicación de la emergencia por parte del chofer del camión. Según informó en aquel momento, los supervisores contactaron al sistema de emergencias médicas, además de dar aviso a las autoridades municipales.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Policía del Chubut para asistir al operario accidentado. Una vez contenido, una ambulancia lo trasladó a un sanatorio para que recibiera atención médica.

Durante la tarde posterior al accidente, Urbana informó que el trabajador había sido intervenido quirúrgicamente de manera exitosa de su pie izquierdo y se encontraba en recuperación en una sala común, despierto y en condición estable, acompañado por sus familiares.