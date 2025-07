Tenía pasajes en el micro de la tragedia de Santa Cruz y canceló: "Algo me decía que no viajara"

"24/07 un día que quedó marcado para mí… Teníamos que viajar con mi hija, y no quise hacerlo. No sé por qué, aún me lo pregunto. ¿Fue una señal?". Así arranca el posteo que Ana Luz Picasso hizo en sus redes sociales en las últimas horas, tras enterarse del trágico accidente del micro que se produjo en Santa Cruz en la noche del jueves, en el que murieron 4 personas y hubo 20 heridos trasladados al hospital.

La decisión de último momento que le cambió la vida surgió de una inquietud particular: no había logrado conseguir pasajes para el resto de su núcleo familiar —compuesto por cuatro integrantes — y esa situación la incomodaba profundamente. Esperó hasta último momento para ver si se liberaba un asiento. Pero no se dio.

"Hace tres días atrás me decía a mi misma 'uff, tengo que armar los bolsos, no olvidarnos nada', llegó el día y me preguntaba si viajar o no… Hasta que dije 'no, no vamos a viajar, será la semana que viene, el mes que viene, pero no vamos a viajar'. Ahora miro las noticias y no lo puedo creer… Entré en crisis total", relató Ana Luz en diálogo con La Opinión Austral.

La mujer describió cómo se siente desde que se enteró del fatal accidente. "Estoy sin dormir, lloré mucho y sigo en un estado de crisis. Fue muy impactante", confesó.

Tragedia de Santa Cruz - pasaje El ticket que tenía la vecina de Río Gallegos para viajar a Salta con su hija en el micro de la tragedia. La Opinión Austral

También contó que su hija estaba muy entusiasmada con el viaje que iban a hacer y que habían programado muchas actividades para compartir en familia, incluyendo subir al teleférico de la capital salteña.

Pero a pesar de la ilusión compartida, algo en el interior de Ana Luz generó dudas hasta que, en el momento definitivo y sin tickets para el resto de la familia, optó por bajarse el micro.

El trágico accidente en Santa Cruz

El siniestro ocurrió cuando el colectivo, que había partido desde Río Gallegos con destino al norte del país, fue impactado desde la parte trasera por un camión en circunstancias que se están investigando. La colisión provocó que el micro empezara a circular fuera de control y terminara volcando, con consecuencias trágicas.

El conductor del camión, que según los primeros indicios se habría quedado dormido, y tres pasajeros del ómnibus perdieron la vida en el accidente, mientras que al menos 20 personas resultaron heridas de diversa consideración.

En las últimas horas, se difundieron las identidades de los fallecidos, entre los cuales hay tres que tenían menos de 25 años.

En el lugar del hecho, y de manera prácticamente instantánea, fallecieron Gemma Candelaria Kaldi y Exequiel Andrés Dulor, ambos de 22 años de edad y con domicilio en Río Gallegos, además de Claudio Néstor Moreno, el camionero de 61 años, domiciliado en la localidad bonaerense de Valentín Alsina.

En tanto, Raúl Oscar Flores (24 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba) murió en el Hospital Regional de Río Gallegos, adonde había sido trasladado en estado crítico desde el lugar del choque.

El chofer del micro y otros 4 heridos, internados

Por otra parte, en una conferencia de prensa que dieron médicos del Hospital de Río Gallegos, se informó la situación de las personas que resultaron heridas en el accidente.

Según precisaron, de los 20 pacientes que fueron atendidos, dos debieron ser operadas debido a las lesiones sufridas, mientras que otras tres quedaron en observación en la guardia del centro de salud, aunque está previsto que sean dados de alta en el transcurso de este viernes.

Uno de los pacientes que sufrió consecuencias más serias es un hombre de 60 años que presentó un “neumotorax y fractura de clavícula, fue intervenido quirúrgicamente y está en sala para su recuperación”.

Choque colectivo santa cruz Veinte heridos fueron trasladados al Hospital de Río Gallegos, donde debieron operar a dos que sufrieron fracturas.

“El otro es una femenina de 23 años. Presentó una fractura de húmero, fue intervenida quirúrgicamente y está en recuperación”, agregaron.

Entre los heridos que continúan en internación está el chofer del micro de Andesmar, que sufrió una heridas en la córnea “que no requieren internación ni tratamiento quirúrgico, pero sí reposo y tratamiento”, según detallaron.

Además, otro paciente “fue internado al constatarse sangre en la orina con un control evaluativo”.

Además de estas dos personas, un pasajero oriundo de Mendoza estaba por recibir el alta luego de que el Ministerio de Desarrollo Social y la empresa de micros en la que viajaba pudieran “buscarle alojamiento y conseguir un pasaje para la localidad de donde es”.

“Todos están fuera de peligro. obviamente con control evaluativo”, explicaron.