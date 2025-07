Río Gallegos: manejaba borracho y chocó de frente en la Ruta 3

Por milagro no finalizó en tragedia un grave accidente vial provocado por un conductor alcoholizado que chocó de frente con otro vehículo en la Ruta Nacional N° 3, cerca de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones que se pudieron realizar del hecho en base a los testimonios de los propios protagonistas y el relevamiento efectuado por la Policía, una camioneta blanca Fiat Strada fue la que generó la colisión frontal con otra camioneta, también blanca, marca Volkswagen Amarok, al realizar una maniobra imprevista e imprudente.

El choque, cerca del acceso a Río Gallegos

La conductora de la Amarok se dirigía por la Ruta 3 en sentido sur, en dirección al barrio Chimen Aike cuando, según su propio testimonio, el vehículo que circulaba en sentido contrario invadió el carril por el que ella avanzaba, impactando de frente contra el sector frontal izquierdo de su camioneta, en la zona de mando del vehículo.

Choque frontal en la Ruta 3, cerca de Río Gallegos Choque frontal en la Ruta 3, cerca de Río Gallegos.

La mujer iba acompañada en la camioneta por una menor de edad.

El fuerte impacto provocó alarma entre quienes transitaban por la zona y originó inmediato pedido de auxilio a las autoridades policiales y sanitarias.

Tras el arribo al lugar de personal de seguridad y de salud del Hospital Regional, tanto la conductora como la menor recibieron la atención de primeros auxilios preventivos.

Al realizarles la evaluación correspondiente, los médicos de urgencias constataron que ninguna de las dos presentaba lesiones de consideración ni síntomas de heridas internas u otro tipo de complicaciones.

De tal modo, las pacientes recibieron el alta en el lugar mismo del siniestro, sin necesidad de derivación hospitalaria ni mayores intervenciones.

El conductor de la Fiat Strada tampoco mostraba indicios de heridas graves, pero sí exhibía claros signos de intoxicación alcohólica al momento de ser abordado por los agentes de tránsito.

Con esta sospecha, se le realizó el reglamentario test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Por tal motivo, de acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento de los protocolos, el vehículo del infractor fue inmediatamente secuestrado por el área de tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos.

En lo que respecta al estado de salud del implicado en el hecho, más allá de que no se le advertían señales de lesiones importantes, se negó a ser revisado por el personal médico que se encontraba trabajando en el lugar, aduciendo que no sentía dolores de ningún tipo y que no padecía dolencias asociadas a lo que acababa de ocurrir.

Vuelco en la Ruta 43

El conductor de una camioneta sufrió heridas leves y debió ser hospitalizado tras volcar con su vehículo en la Ruta Provincial 43 de Santa Cruz, cerca de la localidad de Koluel Kayke.

Según se pudo establecer, el hombre, de 28 años, perdió el control de su Fiat Adventure y terminó volcando al costado de la ruta, sobre uno de los laterales de la camioneta.

El conductor fue trasladado al Hospital de Pico Truncado, donde se le realizaron las evaluaciones médicas correspondientes y se determinó que solo presentaba lesiones de carácter leve.