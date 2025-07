Accidente en Piedra del Águila: una camioneta chocó a un Falcon y se incendiaron

Heridos e imprudencia

La bombera dijo que, afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos alcanzaron a salir antes del incendio. "No hubo que lamentar víctimas, si bien dos personas que iban en la camioneta recibieron heridas leves y fueron atendidas en el hospital de Piedra", agregó.

Respecto a los vehículos, los daños fueron totales. El fuego destruyó tanto a la camioneta como al auto mientras alrededor la ruta y la banquina estaban cubiertas de nieve por el temporal que castigó a toda la provincia de Neuquén.

De hecho, la jefa del cuartel indicó que a las 20.30 se cortó la Ruta 237 al tránsito hacia las dos direcciones, sur y norte. Recién el domingo a las 8 se habilitará nuevamente.

Choque e incendio en la Ruta 237: dos personas resultaron heridas

“Explicó el señor que por el hielo se le corrió y se le fue hacia la banquina. Igual no vendría tan despacio porque fue un impacto muy grande contra el auto. Lo arrolló y no se lo arrolla así nomás a un Falcon”, estimó.

En el auto viajaban dos personas de Piedra del Águila mientras que en la camioneta iban cinco personas provenientes de Buenos Aires con destino a Villa La Angostura.

Según indicó la bombera, la camioneta no portaba cadenas al momento del accidente. “El tema es que no se paran a colocar cadenas. Nosotros anoche estuvimos en un choque frontal, a esta misma altura, y la gente venía por la ruta sin cadena. Mientras estábamos trabajando un tercer vehículo impactó también por no tenerla”, lamentó.

image

Desestimó otro elemento que no sea la cadena, para la prevención de accidentes, especialmente en tramos de la ruta con hielo, “Se necesita una cadena que rompa el hielo, las demás no sirven”, agregó.