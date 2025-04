Chocó un auto estacionado y se fugó: quedó filmado por las cámaras del propietario

choque y fuga centenario.jpg

En la fotografía compartida por el propietario al medio de Centenario, se aprecia que el golpe afectó el sector del tanque de combustible, parte del paragolpes trasero y el faro trasero derecho.

El propietario del Clio se encontró con el escenario al salir a ver su auto y, chequeando las cámaras de su vivienda, se percató de que toda la secuencia había quedado filmada.

Por ello, la compartió en las redes sociales y pidió que el conductor que lo provocó se presente para intercambiar los datos del seguro.

Choco el auto del vecino y se dio a la fuga.mp4

A toda velocidad, chocó un auto y se fugó

En noviembre pasado, una vecina del barrio Progreso de Neuquén sufrió una situación casi idéntica al despertar con el choque contra su auto estacionado frente a su casa. Al salir, vio cómo el conductor se fugaba y llamó a la Policía. Cuando fue a la Comisaría Tercera y a Tránsito no le quisieron tomar la denuncia, entonces comenzó una búsqueda hasta que dio con el conductor.

En su recorrida, como el choque fue sobre la calle Primeros Pinos, donde hay un corralón y un gimnasio, la vecina llamada Elena solicitó las cámaras y habló con todos los vecinos que pudo. Finalmente, una de ellas le brindó la prueba que necesitaba.

A propósito de lo angostas que son las calles como Primeros Pinos y la velocidad que agarran los autos, muchos vecinos suelen estacionar sus autos mitad sobre la vereda y mitad en la calle, pero aún así, no logran evitar los accidentes. Este fue el caso de ese domingo, cuando el reloj marcaba las 5.20 de la madrugada.

Chocó un auto y se fugó en Progreso.mp4

Tras el ruido provocado por el impacto, la vecina de Progreso se asomó a la calle y se encontró con su auto que estaba visiblemente chocado y más lejos de donde lo había dejado. "Cuando salí vi que doblaba un vehículo en la esquina y un vecino de mitad de cuadra se acerca, me dice ´flaca mira era un fiesta azul, salieron rápido, llevaba algo a la rastra, algo rompió´, y se veía la rueda marcada en un zig zag, donde golpeaba el paragolpe, y después que me dio de lleno a la puerta del conductor, que no la puedo abrir, subo y bajo por el acompañante", comentó la mujer entrevistada por LU5.

Sumado al trastorno del incidente con el auto, Elena describió la peregrinación que tuvo que hacer buscando radicar la denuncia correspondiente: "llamé por teléfono a Comisaría Tercera, que no tiene fijo desde hace tres meses, y lo sé porque soy directora de una institución educativa y no hay quien te responda cuando pasa algo" advirtió y agregó que entonces se comunicó con un móvil, pero tampoco tuvo suerte: "no me atendían, mande mensajes y ahí recién me respondieron que me tenía que acercar a la comisaría y si tenía videos mejor".