Salvaje ataque a un abuelo de 80 años en Las Lajas: le robaron todos sus ahorros

Se trata de Elías Antonio Julián, al que todos conocen simplemente como don “Coco”, quien por décadas se dedicó al rubro comercial. El abuelo de 80 años de edad fue abordado en las primeras horas de la noche del sábado por dos personas que ingresaron a su domicilio particular con las intenciones de llevarse dinero y objetos de valor. La vivienda se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad lajeña en la Avenida Belgrano, entre las calles Alberdi y Saavedra.

“Dos personas entraron y uno que aparentemente hacía de campana en la vereda sobre esa cuadra. Eso es lo que se cree haber visto”, expresó con impotencia la mujer. Llena de indignación, indicó que “el abuelo contó que le tocaron la puerta un poco más de las 19 horas. Lo llamaron por el nombre de Coco y él abrió confiado porque estaba esperando a una persona que había quedado en visitarlo”. Siguió diciendo que “al abrir la puerta lo redujeron con un golpe de puño en el ojo y al caer lo siguieron pateando en el piso. Apagaron la luz y le pusieron un cuchillo en las costillas y le dijeron que lo cortarían si no no les decía dónde guardaba el dinero”. A esta altura, Norma se detuvo y brindó un dato de la estoicidad de don Julián ante la barbarie que estaba sufriendo. “Estando tirado en el suelo, él les preguntó a los ladrones porqué se dedicaban a robar, a lo cual uno de ellos le dijo que lo hacían porque el intendente no les daba trabajo”, afirmó.

las lajas

Qué pasó

Norma Quiroz, aún shockeada por la situación violenta que se vivió en su cuadra y en la casa vecina, detalló cómo fue la secuencia en la que tomaron conocimiento de la triste situación vivida por don “Coco”. Al respecto, recordó que “la pesadilla del sábado por la noche comenzó cuando mi esposo recibió una llamada telefónica por parte de don Julián solicitando auxilio porque estaba tirado en el piso. Allí lo puso al tanto de que se le habían metido dos personas a su hogar, lo habían golpeado y le revolvieron y le robaron todo”.

Según el testimonio de Norma, siendo las 20:23, su marido alertó a la policía del violento hecho sucedido. A todo esto, los ladrones se habían llevado todas las llaves para asegurarse que la víctima no pidiera ayuda con prontitud.

La pareja vecina se dirigió al lugar de los hechos donde ya los efectivos policiales de la comisaría 27 se habían apersonado. “Ellos, para asistir al abuelo que estaba muy golpeado y alterado, tuvieron que entrar por una ventana, ya que las puertas estaban todas cerradas con llaves”, destacó Norma. Para llevar más tranquilidad a don “Coco” la propia vecina pidió ayuda policial para ingresar al domicilio y darle tranquilidad y contención. Otros amigos llamaron con urgencia a sus familiares directos que residen en Zapala. Además, fue la propia fuerza policial que pidió la asistencia médica para el adulto mayor.

Qué robaron

El audaz atraco, además de llevarse a cabo cuando caía la tarde en pleno horario comercial en las calles más transitadas del centro lajeño, se realizó casi en frente de la Comisaría 27 de Las Lajas y en diagonal al salón municipal Rafael Cayol, donde casualmente se llevaba adelante un evento cultural con importante afluencia de público.

Estos datos, sumados a la extrema ferocidad demostrada en el robo, encendieron el debate en la comunidad local sobre los mecanismos de seguridad existentes. En cuanto al botín con el que se alzaron los malhechores, Norma remarcó que “le robaron dos billeteras: una que tenía documentación de mucho valor sentimental perteneciente a su señor padre y otra que contenía DNI, tarjetas de crédito y de salud y fundamentalmente el dinero de sus ahorros”.

Por otra parte, la vecina solidaria se mostró preocupada porque, según los testimonios, estas personas portaban armas y eso representa a su juicio un serio peligro para la vida y los bienes de todos los lajeños.

Por último, se mostró afligida por el tremendo ensañamiento que tuvieron contra don Julián: “Además de darle un golpe de puño en la cara, le siguieron pegando con su propio bastón y lo arrastraron de los pies por toda la casa, donde le golpearon varias veces la cabeza por la diferencia de nivel de los pisos. Es un milagro que se encuentre con vida”, subrayó.

En el domicilio violentado tomó intervención personal de la Comisaría 27 de Las Lajas y la División Criminalística, quienes se excusaron de brindar información para no entorpecer las líneas investigativas en curso.