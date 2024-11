A toda velocidad, chocó un auto y se fugó: la odisea de la víctima para encontrar al culpable

En cuanto a la falta de soluciones oficiales, Huincamán dijo que "es lamentable que quienes tienen que brindarnos tranquilidad o seguridad, todos te den un mensaje distinto o no sepan que decirte". "Pero el cuidado y resguardo me lo doy yo, por eso tengo un palo", dijo entre risas, haciendo referencia a que cuando escuchó el ruido del impacto, salió con la escoba.

Chocó un auto y se fugó en Progreso.mp4

La secuencia del choque y la denuncia que no fue

A propósito de lo angostas que son las calles como Primeros Pinos y la velocidad que agarran los autos, muchos vecinos suelen estacionar sus autos mitad sobre la vereda y mitad en la calle, pero aún así, no logran evitar los accidentes. Este fue el caso del domingo, cuando el reloj marcaba las 5.20 de la madrugada.

Tras el ruido provocado por el impacto, la vecina de Progreso se asomó a la calle y se encontró con su auto que estaba visiblemente chocado y más lejos de donde lo había dejado. "Cuando salí vi que doblaba un vehículo en la esquina y un vecino de mitad de cuadra se acerca, me dice ´flaca mira era un fiesta azul, salieron rápido, llevaba algo a la rastra, algo rompió´, y se veía la rueda marcada en un zig zag, donde golpeaba el paragolpe, y después que me dio de lleno a la puerta del conductor, que no la puedo abrir, subo y bajo por el acompañante", comentó la mujer entrevistada por LU5 este martes.

Sumado al trastorno del incidente con el auto, Huincamán describió la peregrinación que tuvo que hacer buscando radicar la denuncia correspondiente: "llamé por teléfono a Comisaría Tercera, que no tiene fijo desde hace tres meses, y lo sé porque soy directora de una institución educativa y no hay quien te responda cuando pasa algo" advirtió y agregó que entonces se comunicó con un móvil, pero tampoco tuvo suerte: "no me atendían, mande mensajes y ahí recién me respondieron que me tenía que acercar a la comisaría y si tenía videos mejor".

Comisaría Tercera.jpg

Como tenía el auto chocado, le consultó si podía acercarse un patrullero, pero le dijeron que no, entonces no le quedó otra que ir personalmente. Allí tampoco le fue bien: "me dijeron que no podía tomarme denuncia ni exposición y que tenía que irme a la comisaria de tránsito en calle Río Colorado, fui y me atendieron las chicas que estaban en la guardia que me dijeron que tendría que haber ido a la policía, les conté que fui y lo que pasó, pero me dijeron que para poder hacer la exposición tenía que ir de lunes a viernes y con un sellado de 1400 pesos".

Al respecto del trámite, la vecina consideró: "convengamos que en esa calle, no tenés ningún banco ni cajero del bpn, no tiene como administrarte el sellado, si hubiera ido el lunes tendría que haber vuelto a Neuquén a comprarlo, entonces sabiendolo ese lunes lo compré por cajas" pero "cuando fui a hacer la exposición en la mañana como no tenía número de patente no me la tomaron".

El video

Fueron varios videos a los que pudo acceder en su búsqueda la vecina de Progreso que fue chocada, pero lamentablemente no se lograba ver la patente: "muchas de las cámaras de los negocios no funcionan, otras las tiene apuntadas hacia el ingreso de sus locales, y en eso descubrí un hermoso cartel que dice zona monitoreada, le pregunte a la policía y me dijeron quizá, por lo que ellos sabían parecía que había un domo en Bejarano y San Martín que cuando yo pasara me fijara".

Finalmente, este lunes un señor se presentó en su casa para confesarle que había sido el autor del choque. "Este señor me dijo que le había dado miedo el momento y la situación porque nunca le había pasado una cosa así, y tenía miedo que le pegáramos".

"Yo salí diplomática, le dije mira, no te vamos a pegar, no soy esa clase de persona, pero si te hubieses merecido una buena puteada", sinceró la vecina y agregó que el conductor que le chocó el auto estacionado en la puerta de su casa le relató las circunstancias: "me dijo que venía con su prima en el vehículo, que le paso el teléfono y se cayó entonces se agachó cuando le dio al paragolpes de mi vehículo, pero venía fuerte porque lo corrió cuatro metros".

Neuquén sumará unos 210 domos de seguridad y Plottier, más de 50. Neuquén sumará unos 210 domos de seguridad y Plottier, más de 50.

Respecto de las posibilidades de arreglarlo, la señora mencionó que llegó a un acuerdo pero se va a respaldar en su abogada para que le haga un escrito: "Este hombre me dijo que no quiere hacer la denuncia en el seguro para que no tarde tanto el arreglo, pero no sé si es tan así, me chocó y se fue y no es alguien en quien pueda confiar, se comprometió de palabra".

Irritada por toda la secuencia y el trastorno que tuvo que hacer desde que la chocaron mencionó: "te da bronca que pasen estas cosas y vayas a la policía y no te sepan decir nada, llame a la municipalidad y me dicen que vaya a Río Colorado, y ahí no te toman las exposiciones" y agregó: "hoy tengo que salir de gira para ver donde lo puedo dejar, el tiempo, me quedo sin auto unos cuantos días, la cosa es ¿los domos para que están? Supuestamente, es la seguridad para el ciudadano, pero quiere decir que yo no soy ciudadana".