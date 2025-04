Bahía Blanca: encontraron un cuerpo y creen que podría ser el de Delfina Hecker

En primer lugar, se realizará una "pericia de ADN". Lara indicó que por respeto a la familia no brindará más detalles, pero "vamos a pedir urgencia en el análisis para dar una respuesta a la familia tras esta intensa búsqueda de más de un mes".

La fiscal Marina Lara, a cargo de la búsqueda de Pilar y Delfina desde la inundación del 7 de marzo, informó sobre un hallazgo de evidencia biológica en la búsqueda de Delfina.

"Si da positivo ese ADN la misión estaría cumplida", enfatizó sobre el objetivo de encontrar a Delfina a casi dos meses de su desaparición.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, integrantes de la Armada Argentina llevaron a cabo distintos rastrillajes en la zona de Arroyo Pareja y de sectores costeros en jurisdicción de la Base Naval de Puerto Belgrano lugar en el que hallaron restos biológicos.

Cuando se recorría la zona costera, a la altura de la pileta de suboficiales de la citada Base Naval, los marinos hallaron evidencia vinculada a la investigación.

El doloroso posteo de la mamá de las hermanitas Hecker

Hace dos días atrás, Marina Haag publicó en su perfil de Facebook una carta abierta que expresa su angustia por no tener a sus hijas: "Se vienen días cruciales", comenzó escribiendo. Y siguió: "Ella es Delfi, mi última bebita, la que llego a completarnos la vida desde hace 1 año y medio... hoy son 7 semanas que el agua nos separó".

Más adelante, reveló cómo viven el dolor de su desaparición y se refirió a la incanzable búsqueda: "Son 49 días y noches que pasaron y sin ella, sin volver a cargarla en mis brazos, sin dormir con ella y con su hermana... pero aún asi no paré y no vamos a parar porque lo que más anhelamos es que vuelva a casa para poder empezar a hacer el proceso, es no parar hasta dar con ella".

¿Dónde encontraron el cuerpo de Pilar?

El hallazgo ocurrió a unos 40 kilómetros de distancia de la rotonda de acceso a General Cerri, lugar donde se separaron Delfina y Pilar de sus padres y tuvieron la ayuda de Rubén Zalazar, el chofer de Andreani que intentó rescatarlas y murió en el lugar.

"No se esperaba que fuera tan lejos el lugar del hallazgo y evidentemente las aguas han hecho un traslado a esa distancia que era lo que faltaba para seguir buscando", agregó el funcionario judicial.

El lugar donde encontraron el cuerpo de la menor es en la Base de Infantería de Marina Baterías, en las afueras de Bahía Blanca. Para llegar a este lugar, el cuerpo recorrió todo Bahía Blanca, Ingeniero White, Puerto Rosales y hasta Punta Alta.