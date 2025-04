"Cristina no le puede ganar a Milei": Santiago Cafiero sorprendió en medio de la campaña electoral

Las elecciones de medio término están cada vez más cerca, por lo que los candidatos activan todas sus estrategias para lograr votos. En este sentido, Santiago Cafiero, diputado nacional de Unión por la Patria (UXP) sorprendió con fuertes declaraciones contra Cristina Kirchner . “Cristina no le puede ganar a Milei”, dijo su ex pupilo.

Las declaraciones se dan en medio de la intensa interna que atraviesa el peronismo dentro de (UXP), el diputado nacional y ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionó la potencia electoral de la expresidenta Cristina para ganarle en las elecciones al gobierno de Javier Milei.

“Las diferencias, en definitiva, son estas: cómo le ganamos a Milei. Algunos piensan que es Cristina la que le puede ganar a Milei, yo pienso que Cristina no le puede ganar a Milei. Cristina no le podía ganar a Macri en 2019, Cristina no puede ganar a Milei. Yo pienso eso”, dijo en declaraciones en diálogo con Infobae en Vivo.

Embed

Santiago Cafiero: "Hoy la realidad es que la sociedad no vota al peronismo"

Cafiero, alineado actualmente con el gobernador Axel Kicillof y mano derecha de Alberto Fernández durante el Frente de Todos, abordó las tensiones en una lucha interna entre la exmandataria y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Hay un liderazgo muy fuerte, el más importante del peronismo de los 20 años, que tiene para mí una dificultad para el diseño de la estrategia para ganar en el futuro”, aseguró Cafiero.

Según su percepción, “hoy la realidad es que la sociedad en su conjunto no vota al peronismo” y que existe una división notable dentro del propio movimiento. Mientras una parte significativa se siente interpelada por los valores peronistas tradicionales, la otra mitad de la sociedad se muestra reacia a identificarse con este enfoque.

Cafiero subrayó la necesidad de que el peronismo defina una línea estratégica clara y se enfoque en una serie de “cinco puntos” centrales para disputar la Nación. También mencionó los diferentes modelos de referencia en el contexto latinoamericano, mencionando a líderes como Gabriel Boric, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, cada uno asociado a un estilo diferente de liderazgo y construcción política. “Esa es la discusión que está hoy en el peronismo, modelo Boric, modelo Petro o modelo Lula”, agregó Cafiero.

Santiago Cafiero.jpg

Dentro de la apuesta a convocar otros sectores, como el radicalismo o dirigentes que provienen del PRO, Cafiero mencionó que Cristina “no obtura” para conformar nuevas coaliciones, pero sí “tiene menos plasticidad para generar esas alianzas”, ya que piensa en otro modelo político. Por eso, remarcó que es desde otro sector del peronismo que se tiene que generar esa alternativa. “Cristina no cree en este tipo de construcción”, insistió.

“El mapa del peronismo está en movimiento. Ese reacomodamiento tiene tensiones internas. Todos queremos ganarle al gobierno de Milei, pero hay estrategias que son distintas. Algunos piensan que es la construcción de un bloque duro, y otros pensamos que tiene que ser más amplio con otros opositores”, sintetizó Cafiero.