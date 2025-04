Efecto fotomultas: Neuquén tiene más autos, pero menos accidentes de tránsito

Después de la polémica inicial, los automovilistas neuquinos parecen haberse adaptado a la presencia de cámaras que pueden confeccionar fotomultas a los que no cumplan las normas de tránsito. Desde la Municipalidad de Neuquén aseguran que el efecto es evidente : pese a que circulan cada vez más autos en la capital, en los últimos años bajó la siniestralidad vial.

Marcelo Inaudi - estadísticas de accidentes de tránsito (3).JPG Claudio Espinoza

Pese a que en un año creció el número de vehículos circulando, los datos demuestran que bajó el número de accidentes viales. En el mismo período, los siniestros pasaron de 1.351 casos a 1.148, lo que representa una baja del 15%.

“Esto pone en evidencia el acierto del intendente Mariano Gaido y la satisfacción que sentimos por el éxito que está teniendo este sistema a través de los tótems, los pórticos y las cámaras de tránsito”, celebró Marcelo Inaudi, el presidente del Consejo Municipal de Seguridad.

“Hay un crecimiento de más del 7% en la cantidad de vehículos, a pesar de lo cual se ha notado también una notoria disminución en las multas de tránsito y en las infracciones que cometen los distintos vehículos”, sentenció el funcionario dando cuenta de la estadística junto con el Coordinador de la secretaria de Modernización, Cristian Hirsch.

Marcelo Inaudi - estadísticas de accidentes de tránsito (4).JPG Claudio Espinoza

Inaudi destacó que esto “pone en evidencia la buena práctica y el éxito que ha tenido este plan del intendente para ordenar el tránsito para que Neuquén sea una ciudad segura, una ciudad donde se respeten las normas de tránsito y fundamentalmente se respeten a los vecinos”.

Las infracciones más habituales en Neuquén

Según las estadísticas del municipio capitalino, al 27 de marzo, por infracciones detectadas, la multa que sigue siendo la más predominante entre los conductores es la de invasión de la senda peatonal con el 55,8%; mientras que en segundo lugar están los infractores del giro indebido con el 30%. En tercer lugar, y un tanto relegado, se encuentra el cruce del semáforo en rojo con el 14%.

También hay ciertos horarios picos en los cuales son recurrentes las fotomultas. Hasta la fecha mencionada, el pico máximo de fotomultas se labraró al mediodía con el 8,9%. El segundo horario más complicado es a las 17 con el 8,5% y a las 16 con el 8,4%.

SFP Monitoreo Vial Fotomultas Municipalidad Sebastián Fariña Petersen

La mayoría de los infractores son de Neuquén Capital con el 55,9%, los segundos son los conductores provenientes de la vecina ciudad de Cipolletti con el 7,3%, seguido en tercer lugar por los vecinos de Plottier con el 4,5%. En cuarto lugar, se ubican los vehículos provenientes de Centenario y en quinto puesto los de General Roca.

Respecto a la provincia de origen de los infractores de las fotomultas registradas al 27 de marzo de 2025, la primera es la de Neuquén con el 7,3%, seguido muy lejos por Río Negro con el 16,1%.

Más iluminación para vivir seguros

Por otro lado, inaudi se refirió en el marco de la seguridad al plan de iluminación que está ejecutado en un 96%: “Ya lo he dicho, cuando uno ilumina una avenida, una calle, un espacio público, no solo se embellece la ciudad, no solo se mejora la calidad de vida de las y los vecinos, sino que también tiene incidencia directa en materia de seguridad”.

Informó que de acuerdo con un informe remitido por la cooperativa CALF, quedan aun por cubrir algunas zonas en parque industrial, en la zona de la meseta y de Valentina Norte y Sur.

“Es una un aporte que hace la Municipalidad en aras de la seguridad porque la seguridad es una responsabilidad eminentemente provincial. La policía de la provincia depende del ministerio de Seguridad, pero desde la Municipalidad damos una mano desde nuestro ámbito”, aclaró Inaudi.