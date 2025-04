El video inédito del papa Francisco grabado antes que se complique su salud

"Queridos chicos y chicas, una de las cosas muy importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona les habla, esperen a que termine para entenderla bien, y luego si les apetece, digan algo. Pero lo importante es escuchar".

El Papa reitera este concepto: "Miren bien a la gente, la gente no escucha. Responden a mitad de una explicación y esto no ayuda a la paz. Escuchen, escuchen mucho", insiste, y pide no olvidar a los abuelos: "Los abuelos nos enseñan mucho".

El mensaje del papa Francisco a los jóvenes en un video inédito.mp4

La difusión del video coincidió con la segunda misa de luto celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano, donde se congregaron unas 200.000 personas, en su mayoría jóvenes. Cientos de miles de adolescentes están reunidos en Roma para el Jubileo de los Adolescentes, un encuentro que incluía la canonización del italiano Carlo Acutis, pospuesta debido al fallecimiento del pontífice.

Cuándo será el cónclave que elegirá al nuevo Papa

El calendario establece que, tras completar los nueve días de luto conocidos como “novendiales”, el cónclave debe comenzar entre el 5 y el 10 de mayo, respetando el plazo máximo de 20 días tras la muerte del pontífice. La fecha concreta se determinará en función de la llegada de los cardenales electores a Roma.

FUNERAL PAPA FRANCISCO 12.jpeg

Los cardenales aptos para votar, provenientes de 66 países distintos, son todos menores de 80 años y el 80% de ellos fueron designados por el papa Francisco. Dos de ellos no estarán presentes, uno debido a que no podrá viajar a Roma por problemas de salud y el otro no tendría permitido participar por orden del papa.

Aunque se habla de los candidatos "papables", el Vaticano no tiene una mayoría clara para seguir con el lineamiento de Francisco y que esté la posibilidad de un "Francisco II". Si bien las deliberaciones son secretas, se sabe que estas reuniones son vitales para definir el perfil de quien será el nuevo pontífice.

Para que un candidato sea elegido, debe tener dos tercios de los votos. Si participan 120 cardenales, es necesario tener 80 votos, por ejemplo. Pero, se pueden realizar hasta cuatro votaciones por día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de cada ronda, los votos se queman con productos químicos que producen humo negro o blanco, según el resultado. Si al cabo de 30 votaciones no hay consenso, la última elección se definirá por mayoría simple.

Cuando la fumata que sale por la chimenea del Vaticano es blanca, se indica que ya se eligió a un nuevo líder de la Iglesia Católica. En caso contrario, el humo será negro.