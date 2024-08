Femicidio de Gisela Fuentes: el fallo unánime de un jurado popular condenó a su ex pareja

A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado popular no flaqueó en su deliberación. Roberto Figueroa, acusado por el femicidio de Gisela Fuentes , fue condenado por un fallo unánime por matar a su ex pareja y herir al hombre que la acompañaba en su vivienda. Al femicida le espera una prisión perpetua.

Gisela Fuentes tenía 41 años y una hija en común con el acusado.

Gisela Fuentes femicidio

En ese momento, relató que Figueroa llegó al lugar con un revolver calibre 38. "Figueroa trepa un portón que estaba con candado y va hacia la vivienda, comienza a gritarle y cuestionarle: '¿Con quien estás?' y golpea la puerta hasta que rompe la cerradura e ingresa al lugar", explicó.

Entonces, mencionó que "Cabrera se mete a un dormitorio y Fuentes intenta detener a Figueroa cuando ingresa". Pero no pudo hacerlo y luego el acusado se dirigió hacia la habitación en la que se encontraba Cabrera y gatilló.

"Figueroa saca un revolver calibre 38 y Cabrera toma un cuchillo, sale de la habitación y Figueroa de frente le efectúa un disparo. Ese disparo no sale, gatilla pero no sale. Luego Cabrera se acerca a Figueroa y el proyectil si sale" explicó y detalló que este último disparo lo hirió en su brazo derecho.

"Ante esto, Cabrera corre del domicilio, Figueroa sale detrás y lo persigue y le vuelve a disparar", señaló y enfatizó que Cabrera luego logró escapar. En tanto, Figueroa volvió al domicilio y efectuó un disparo contra Gisela, "a corta distancia", que la hirió en el tórax y le ocasionó "una lesión en una arteria que inmediatamente le provocó la muerte".

juicio - femicidio - Gisela Fuentes (7).JPG

Femicidio de Gisela Fuentes: el veredicto

El viernes, luego de siete jornadas de debate y prueba, finalizó el juicio por jurados. El fiscal jefe Agustín García brindó el alegato de clausura en el que fundamentó su pedido de declaración de responsabilidad para Figueroa como autor del delito de homicidio triplemente agravado, acorde a la prueba presentada.

Luego, fue el turno del defensor particular Gustavo Palmieri, quien presentó otra versión de los hechos basada en el testimonio que el imputado brindó en el día de ayer, intentando demostrar que el acusado no tuvo intención de dispararle a Fuentes y, en medio de un forcejeo, se disparó el arma de manera accidental; mientras que en el caso de Cabrera (hombre que estaba en la vivienda junto a la víctima fatal) tampoco fue un intento de homicidio, sino una lesión agravada en una situación de defensa.

Luego de los alegatos, el juez técnico Lucas Yancarelli presentó al jurado las instrucciones acordadas por las partes. El jurado pasó a deliberar y luego de poco más de una hora, por unanimidad, declaró a Roberto Figueroa responsable de los delitos de homicidio triplemente agravado por la utilización de un arma de fuego, por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio) cuya víctima fue Gisela Fuentes, y de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de Alejandro Cabrera.

juicio - femicidio - Gisela Fuentes (5).JPG

De esta manera, se dio por demostrado que en la relación no había una "violencia recíproca", sino que Figueroa ejercía violencia de género contra su ex pareja y la mató para ejercer su poder sobre ella, a quien no quería ver con ninguna otra persona. Además, cabe destacar que el hombre ya había cometido un primer intento de femicidio contra la mujer años atrás y bajo el mismo modus operandi, aunque al perderse la prueba, la causa se archivó.

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar una nueva audiencia para imponer la pena correspondiente. La única posible es la de prisión perpetua.

El juez Lucas Yancarelli ofició como juez técnico en el debate para guiar al jurado popular y deberá intervenir en la cesura.