Paro general de la CGT: cómo afecta a Neuquén y qué gremios adhieren

CGT paro 36 horas.png

Desde ATEN, el secretario general Marcelo Guagliardo manifestó su adhesión al paro y a las consignas nacionales, en el marco de la CTERA y CTA. "Estamos viendo con el resto de las organizaciones qué hacer", acotó el líder sindical.

Por UPCN, su referente José Luis Querci, también adelantó que la "mayoría de los gremios que están confederados en la CGT van a adherir al paro sin movilización. En tanto, Francisco Ramón Melo, secretario gremial de la Bancaria, aclaró que "el 9 hay movilización de jubilados y el 10 de abril paro total". Por consiguiente, no habrá atención en los bancos el jueves que viene.

Silvia Brouchoud, de ADUNC, adelantó que desde la CONADUH convocaron al paro total del 10 de abril y añadió: "Acompañaremos las actividades del 9 de abril con alguna medisa gremial que puede ser paro o retiro, pero aún no resolvimos. Indicó también que "probablemente sea un paro total de actividades" en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). "Nosotros, por lo general, hacemos además actividades de visibilización", señaló.

paro cgt 9 mayo calle neuquen Claudio Espinoza

La medida de fuerza generaba inquietud en el servicio que prestan las estaciones de servicio. "No tenemos ninguna notificación ni información al respecto, pero el secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio a nivel naciona es Carlos Acuña, uno de los que integra la CGT. Espero que no le quiten el derecho al empleado de poder trabajar", expresó Carlos Pinto, al frente de la Cámara de Expendedores en el Alto Valle.

SEJUN, el gremio de los empleados judiciales, a nivel nacional está con la CTA Autónoma, por lo tanto, si adhiere y lo mismo hace la Federación judicial, se supone que se sumará al paro nacional. Sin embargo, aún no define su postura.

En tanto, Claudio Coronel, secretario adjunto de UTA Neuquén, comentó que "de momento no" pueden adherir al paro ya que a nivel nacional están "en una conciliación obligatoria". Por esa situación, apuntó que no pueden adherir a ninguna medida de fuerza. "Tenemos una conciliación obligatoria por 15 días que tenemos que respetar. Por más que quisieramos participar, creería yo que no vamos a poder por esto", reiteró el sindicalista. La conciliación obligatoria tiene alcance sobre el transporte público de pasajeros.

Empezó el paro y no hay bancos ni recarga de cajeros Archivo. Archivo

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro. Neuquén y La Pampa, se informó que no se sumarán a la medida de fuerza. La postura de su máximo representante, Marcelo Rucci, sentó postura a favor del diálogo y en contra de cualquier medida que ponga palos en la rueda. "Queremos ser una herramienta para que este país salga adelante", indicó en declaraciones a medios nacionales.

Desde SITRACO (Sindicato de Trabajadores del Correo), su secretario general Rafael Tropa afirmó que harán paro total de actividades, por lo que no abrá atención al público en ninguna oficina. "Hoy por hoy es muy difícil llegar a fin de mes, la gente no puede cubrir sus necesidades. Un sueldo promedio para alguien que recién empieza está en $500.000. Esto lleva al capricho y la burocracia del gobierno de no otorgar absolutamente nada y lo que corresponde en la paritaria. LLegamos a un paro porque nos ofrecian un 2,7% de enero, febrero y marzo. Y en 2024, un 6% en todo el año. La realidad es que no alcanzamos a cubrir nada", expresó en declaraciones a LU5.

Asamblea Petroleros Rucci (10).jpg

Tercer paro general al gobierno de Milei

La decisión de realizar el tercer paro general al gobierno de Milei surgió tras una reunión el 20 de marzo con diferentes referentes sindicales, entre ellos Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Hugo Moyano (Camioneros) y definieron un paro de 24 horas.

"Será una marcha masiva", adelantaron fuentes sindicales al respecto. En esa misma línea, se espera que la convocatoria sea mucho mayor a la de los miércoles pasados.

disturbios jubilados.webp

Las demandas que realiza la central obrera son, entre tantas, la libertad para negociar paritarias, un aumento para los jubilados y la reapertura de la obra pública. Además, se repudia la represión policial reciente en la marcha de jubilados. Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, anunció también una movilización prevista para el 1 de mayo, sumándose a una serie de manifestaciones recientes.

Esta medida de fuerza rompe la tregua con el Gobierno en medio de negociaciones sobre la reforma sindical.

El Gobierno cuestionó el paro de la CGT y la aparición de Sergio Massa

El gobierno nacional criticó con dureza el paro general que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocará para el próximo mes y también la reaparición pública del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa. Un funcionario con despacho en la Casa Rosada calificó ambos eventos como "el regreso de los muertos vivos", en una referencia irónica a la famosa película de terror de 1985.

Las declaraciones surgen en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, que tras un año de tregua con la administración de Javier Milei decidió retomar las medidas de fuerza.