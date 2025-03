Héctor Daer desmintió la fecha del paro general de la CGT: qué pasó

Sobre la convocatoria al tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, Daer explicó: "La fecha la va a definir el consejo directivo el día jueves. Lo del 8 de abril salió a partir de un canal de televisión, un periodista lo tiró. Los que intentaron confirmar o reconfirmar la noticia no hicieron caso a que podía no ser el 8, pero bueno. Personalmente creo que el 10 tiene mayores posibilidades. De todas formas, hay que ser respetuoso del conjunto del consejo directivo. No va a cambiar el ánimo ni los objetivos, que son mucho más importantes que si es el 8 o el 10".