Un terreno marcado por un femicidio: una familia a punto de ser desalojada en Neuquén

A partir de ese momento, buscaron asesoramiento legal. “Nos defendimos con un abogado y fuimos al IPVU para hacer todos los papeles a nuestro nombre. Después de mucho trámite, el IPVU nos vendió el terreno oficialmente hace dos años. Desde entonces, estamos pagando las cuotas y tenemos todas las boletas al día. Pero ahora nos dicen que nos tenemos que ir”, explicó Antonella con angustia.

IPVU neuquen.jpg

Su abogado le advirtió que en 10 días podría llegarle la orden de desalojo. Lo que más la desconcierta es que el TSJ parece no tener en cuenta que el IPVU ya le vendió legalmente el terreno. “Yo tengo todos los papeles, luz, gas, agua, Rentas, municipalidad, todo a mi nombre. Pero ahora me sacan todo sin siquiera revisar mi situación”, lamentó.

La situación no solo afecta a Antonella y Hugo, sino también a su hijo de cinco años. “Esta es su casa, acá vive desde que nació. Ahora nos quieren echar sin darnos una solución”, dice.

El fallo del TSJ reconoce los derechos de los hijos de la víctima, quienes ya son adultos, pero deja de lado la situación del niño que hoy vive en la casa. “A ellos les reconocen el derecho al terreno porque su mamá fue asesinada, pero a mi hijo nadie lo considera. Él también tiene derecho a una vivienda”, reclama Antonella.

El femicidio que marcó el destino del terreno

El terreno en cuestión fue el escenario de un crimen en 2013. Mónica Arambuena fue asesinada allí por su pareja, dejando huérfanos a sus cuatro hijos. En aquel momento, el Estado no tomó medidas claras respecto al destino del lote. Sin embargo, años después, y tras haber sido vendido a Antonella por el propio IPVU, la Justicia ha determinado que la propiedad debe ser restituida a los hijos de la víctima.

“Nosotros no sabíamos nada cuando compramos. Antes de hacer la compra, fui al IPVU y pregunté si el terreno estaba a nombre de alguien, si tenía problemas. Me dijeron que no aparecía a nombre de nadie, que podíamos avanzar. Ahora resulta que sí tenía problemas, pero nadie nos lo advirtió”, explicó Antonella.

La Policía neuquina llevó a cabo distintas pericias en el domicilio de Mónica Arambuena. Los peritos durante la investigación por el femicidio de Mónica Arambuena en el 2013.

Fue en el proceso judicial cuando se enteraron de la historia del terreno. “Ahí nos enteramos de que había ocurrido un femicidio y que la mujer asesinada tenía hijos. Nosotros ya habíamos construido la casa cuando supimos todo esto. Pero, ¿qué hacemos ahora? Si el IPVU no nos hubiera vendido, no habríamos invertido dinero ni esfuerzo en esta casa”, dijo con frustración.

Si bien el IPVU tenía la potestad de adjudicar terrenos, en este caso optó por venderlo, sin aclarar la historia previa. “El terreno tenía problemas, pero me lo vendieron igual. Me dijeron que lo siga pagando y construyendo. Ahora, cuando me desalojen, ¿quién me devuelve todo lo que invertí?”, insiste Antonella.

Por otro lado, la Justicia demoró más de una década en reconocer a los hijos de la víctima como herederos del terreno. “Esto lo tendrían que haber resuelto hace mucho tiempo. No ahora, cuando ya hay otra familia viviendo aquí”, argumenta la mujer.

La falta de respuestas del IPVU y la incertidumbre judicial

Uno de los aspectos más desconcertantes del caso es la falta de respuestas de parte del IPVU. Antonella cuenta que cuando intentó buscar explicaciones, le dijeron que no podían hacer nada. “Fui a hablar con Enzo López, el abogado del IPVU, y me dijo que me quede tranquila, que con mi compra-venta puedo defenderme. Pero eso no me sirve si la Justicia ya falló en contra”.

IPVU neuquen (1).jpg

El problema de fondo es que la venta del IPVU y el fallo del TSJ parecen no estar coordinados. “Mi abogado me dice que el TSJ no está enterado de que yo tengo todos los papeles en regla. Pero, ¿por qué el IPVU vendió un terreno con problemas legales? ¿Por qué no nos dijeron nada antes?”, se preguntó Antonella.

La cuenta regresiva para el desalojo

El tiempo se agota y Antonella no sabe qué hacer. “Me siento engañada. No me metí en esta casa, la compré legalmente, hice los trámites, la pagué. Ahora me dicen que me tengo que ir y que no hay nada que hacer”, cuenta con lágrimas en los ojos.

La incertidumbre pesa sobre cada día que pasa. Sabe que la orden de desalojo puede llegar en cualquier momento y que, cuando eso suceda, se quedará sin hogar. “No sé a dónde voy a ir con mi hijo. La Justicia falló a favor de los hijos de la víctima, pero a mí nadie me responde por todo lo que hice acá”, dice.

La historia de Antonella y Hugo es la de muchos que, confiando en el sistema, terminan atrapados en conflictos burocráticos sin respuestas claras. Mientras el IPVU y la Justicia no se ponen de acuerdo y comparten información vital, una familia se enfrenta al peor escenario: perder su hogar sin recibir explicaciones ni soluciones.