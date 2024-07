Hacía delivery de droga en el Oeste: andaba armado

El sospechoso, un hombre robusto, vestía campera gris, jeans y un morral rojo y negro, y al percatarse de la presencia policial que se acercaba a él, emprendió la huida e ingresó a un comercio en un intento por camuflarse entre los clientes, donde además arrojó su morral. No obstante, los policías ya lo tenían bien identificado y lo siguieron hasta el local, donde se lo demoró.

droga y arma.jpg

Asimismo, el personal secuestró el morral que había sido descartado, donde se encontró un arma de fuego Bersa calibre 9 mm, un cargador con siete cartuchos en su interior de 9 mm, un cargador vacio y un cargador calibre 22 mm con 16 proyectiles de este calibre.

También se le encontró droga repartida en dos bolsas. Por esto último también fue convocado personal del Departamento Antinarcóticos, que secuestró la sustancia tras comprobar mediante un análisis orientativo que se trataba de marihuana, precisamente unos 5,2 gramos.

Finalmente, el hombre fue trasladado a comisaría, donde se lo notificó de su imputación a una causa por tenencia ilegal de estupefacientes, en infracción de la Ley 23.737. Además, se lo puso a disposición de la fiscalía de turno por la tenencia ilegal de arma de fuego.

Armados

Se desconoce exactamente por qué iba armado este hombre y su accionar, sumado a la tenencia de droga, seguramente esté relacionado, aunque la investigación no necesariamente tiene que esclarecer el fin que tenía el sospechoso.

Lo cierto es que la tenencia de armas y principalmente cuando se da su portación en la vía pública, no solo es ilegal sino que además preocupa frente a la seguridad ciudadana. Son habituales los procedimientos en los que se da con personas en posesión de armas no registradas, que muchas veces provienen del mercado negro, donde no se requiere de identidad ni examen alguno para adquirirlas.

Pero lo que más preocupa es cuando llegan a manos de los jóvenes, como ocurrió en abril pasado, cuando se detectó a dos adolescentes en horas de la madrugada, armados y en una estación de servicio.

Todo ocurrió el jueves 4 de abril alrededor de las 02:30 de la madrugada, cuando se hicieron presentes cuatro personas en la estación de servicio Shell ubicada en la intersección de calles Collón Cura y Antártida Argentina.

Las personas se movilizaban en un vehículo Fiat Cronos color blanco, aparentemente con un adolescente al volante, por lo que el personal de la Comisaría Tercera apostado para protección de los playeros, decidió identificar al conductor.

arma menor shell.jpg

Efectivamente, se constató que el conductor era un adolescente de 16 años, "conocido del ambiente", por lo que se convocó a su progenitora y se hizo descender a las otras tres personas del auto. El conductor era acompañado en el asiento a su lado por otro adolescente de la misma edad y dos mayores de edad en el asiento trasero, de 22 y 27 años.

El adolescente al volante tampoco contaba con la documentación del vehículo, ya que su madre era la propietaria. Se desconoce si, más allá de la ilegalidad, había salido en el vehículo con permiso de su progenitora o sin que la mujer se enterara.

Al momento de su arribo, se procedió además al palpado preventivo de los jóvenes y se halló en la ropa del adolescente acompañante un arma de fuego tipo revolver. Por esto, se convocó a personal del Departamento Criminalística, que procedió a su secuestro y detalló que se trataba de un revólver calibre 22 con dos cartuchos y una vaina encasillada en su interior.