Centenario: pasado de alcohol, conductor chocó tres vehículos estacionados

conductor borracho centenario

"Al llegar a la intersección con calle Nicaragua, no pudo continuar por el daño que tenía en una rueda de su auto. Aparentemente, se le rompió el extremo de dirección", detalló el subcomisario, en diálogo con LMNeuquén.

Para esto, personal policial de la Comisaría Quinta ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando y concurrió al lugar, donde asimismo dio intervención a efectivos de la División Tránsito Centenario, quienes constataron el incidente vial y algo más: el automovilista estaba alcoholizado.

"Se le hizo el test de alcoholemia y le dio positivo. Tenía 1,55 (gramos de alcohol por litro de sangre). Por tal motivo, le retuvimos la licencia de conducir", agregó Jorquera.

conductor borracho centenario

Si bien el automovilista puso a disposición de la Policía toda la documentacion y estaba en regla, por la alcoholemia positiva no podía retirarse del lugar. "No necesitó asistencia médica, pero se tuvo que convocar a un familiar para que se haga cargo tanto de él como del vehículo, ya no podía seguir circulando. Y tuvieron que esperar que llegue la grúa del seguro. Más allá de eso, gracias a Dios no hubo que lamentar ningun tipo de víctima ni personal lesionado", explicó el jefe de la División Tránsito Centenario.

Mientras tanto, la Policía llevó a cabo todas las diligencias de rigor e incluso ubicó a los propietarios de los vehículos estacionados que sufrieron daños.

conductor borracho centenario

Alcohol cero en Centenario

Recordemos que en Centenario rige la la Ley de Alcohol Cero desde enero de 2024. Hasta ese momentos, era una de las pocas localidades donde había una tolerancia de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, pero ya no.

El Municipio adhiere a la Ley Provincial 3384, según la cual "queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre".

La misma norma insta a crear un programa provincial de Alcohol Cero, por el cual el Poder Ejecutivo provincial debe diseñar e implementar campañas de sensibilización, concientización y prevención con el asesoramiento e intervención de las organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica cuyo objeto social se relacione directamente a concientizar y prevenir siniestros viales causados como consecuencia del consumo de alcohol.

"Se quiso dar a la fuga, pero no pudo por el daño en la rueda. Aparentemente, se le rompió el extremo de dirección". Damián Jorquera, subcomisario de la División Tránsito Centenario.