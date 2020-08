El Escalofriante Capitulo Final de Don Ramón | REAL

Lo sorprendente es que la última escena que “Don Ramón” grabó en “El Chavo del 8” fue más que premonitoria de su final. En ese momento, Ramón Valdés estaba en tratamiento. Su deseo era continuar con el programa, con lo cual no sabían que sería una especie de despedida. En esa escena, Villagrán recordó en 2018, "Quico desafía a un amigo y le dice: A que no te animás a entrar en un cementerio en la noche. Efectivamente, ingresan al panteón. Pero “Don Ramón” se preocupa porque “Quico” no regresa y va a buscarlo. Varias personas lo tomaron como una despedida", señaló Villagrán en aquel momento. Eso sucedió en 1987 y al año siguiente Ramón Valdés murió.

En la serie “¡Ah, qué Kiko!”, también participaron algunos de los personajes míticos de “El Chavo del 8”, pero al no contar con los derechos de autor, no podían usar el nombre original del programa.

En la última escena en televisión de Ramón Valdés, se ven los pasos de “Don Ramón” hacia una bruma blanca. Poco a poco se va alejando hasta que desaparece totalmente. “Corten, se queda”, dijo el director y eso fue el final. Con ese elenco, recorrieron varias ciudades de latinoamérica. Ya de regreso a México de un viaje de Lima, la salud de Valdés empeoró y falleció a los 64 años.