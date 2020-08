Ante esta versión, la noticia se viralizó en las redes sociales, bajo el hashtag #QEPDBrancatelli, generando todo tipo de opiniones. Con todo esto, el también funcionario municipal de Pilar, salió furioso a desmentirlo.

“#QEPDBrancatelli Murió Brancatelli?...Gorilas No jodan? tantas alegrías junta me mataran!!!”; “Lo de #QEPDBrancatelli me parece nefasto! Caer tan bajo no dá...será todo lo que quieran, un pelotud@, felpudo, vendido!! Sobran críticas pero el tipo tiene familia!! PARA MI NO DA CAER TAN BAJO...Se que les importa un carajo pero como no me gusta q salgan idiotas a generalizar!!” y “#QEPDBrancatelli Qué mierda de persona hay que ser para dar una noticia tan falsa , maliciosa y de una hijaputez enorme Cada vez que pasan estas cosas me convenzo más, y me alegro muchísimo estar de ésta lado de la grieta. Siempre festejan la muerte ajena”, fueron algunos de los comentario que circularon en las redes sociales.

https://twitter.com/diegobranca/status/1292291746794278912 Gracias a todos los que se preocuparon



A los que me llamaron o escribieron.



Un ejercito de trolls corrió la versión que había fallecido en un accidente con el HT #QEPDBrancatelli



No tienen límites.



Trabajo para mi abogado. pic.twitter.com/8OaRtJGTAD — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 9, 2020

https://twitter.com/diegobranca/status/1292288910006067202 La imbecibilidad no tiene límites.



Joder con algo así.

Preocupar a mi familia, amigos y conocidos con una broma de tan mal gusto.



No se puede caer tan bajo.



Se ve que a alguien le molesto



Gracias por alargarme la vida.



Sigo viendo Netflix.



Hay Brancatelli para rato. — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 9, 2020

“Gracias a todos los que se preocuparon A los que me llamaron o escribieron. Un ejercito de trolls corrió la versión que había fallecido en un accidente con el HT #QEPDBrancatelli No tienen límites. Trabajo para mi abogado… La imbecibilidad no tiene límites. Joder con algo así. Preocupar a mi familia, amigos y conocidos con una broma de tan mal gusto. No se puede caer tan bajo. Se ve que a alguien le molesto Gracias por alargarme la vida. Sigo viendo Netflix. Hay Brancatelli para rato”, escribió.

https://twitter.com/JulietaCazzuNC/status/1292388402839670787 hicieron tt #QEPDBrancatelli ,son un asco loco, por más q no les guste como piensa el flaco es un ser humano obtusos de mierda — Maqui❤ (@JulietaCazzuNC) August 9, 2020

https://twitter.com/AndresBera_/status/1292380944570163201 Hay que denunciar la cuenta del HDP que tiro esa Fake News. No puede ser que haga ilusionar a todo un país de esa forma. #QEPDBrancatelli — Andres (@AndresBera_) August 9, 2020

https://twitter.com/Valeria_queenn/status/1292367007707521024 #QEPDBrancatelli odio cuando hacen estas cosas por más que no compartan su ideología no pueden decir estas barbaridades — Vale (@Valeria_queenn) August 9, 2020

https://twitter.com/GastonStereo/status/1292370765661319168 Los que viralizaron #QEPDBrancatelli son los doble moral de siempre, si hubieran viralizado una noticia falsa y de esa índole de alguien simpatizante o perteneciente a cambiemos estarían llorando como niñitas pidiendo respeto a la vida! Ahora le alargaron la vida Gorilas! — GasT☀️N (@GastonStereo) August 9, 2020

https://twitter.com/PorotaFlanera/status/1292362631395909632 #QEPDBrancatelli ESTE HASHTAG Y COMO TENDENCIA ES INADMI S IBLE . EL Q UE LO.INVENTo Y DIFUNDIO DEBE SER DENUNCIADO!!! No impoeta de quien se trate. Es Nefasto y de descrebrados joder con la muerte!!!! — PorotaFlanera (@PorotaFlanera) August 9, 2020

https://twitter.com/ivi_g86/status/1292291514714984459 Lo de #QEPDBrancatelli me parece nefasto! Caer tan bajo no dá...será todo lo que quieran, un pelotud@, felpudo, vendido!! Sobran críticas pero el tipo tiene familia!! PARA MI NO DA CAER TAN BAJO...Se que les importa un carajo pero como no me gusta q salgan idiotas a generalizar!! pic.twitter.com/DzK53Bvlxc — (@ivi_g86) August 9, 2020

https://twitter.com/OtakuDorni/status/1292329432405901312 no sabía que #QEPDBrancatelli ahora debe estar en el cielo de maiami pic.twitter.com/Ytg6B1Cnhs — Adorni Otaku (@OtakuDorni) August 9, 2020