Una camarera salvó a un nene de sus papás abusivos

El hecho ocurrió en Orlando, Estados Unidos, donde Flaviane Carvalho se desempeña como mánager y mesera del establecimiento “Mrs. Potato”. Hasta allí fue un matrimonio con sus dos hijos y rápidamente, la joven trabajadora se dio cuenta que algo no andaba bien. “El niño no había pedido comida y pregunté si había algún problema con eso, a lo que me respondieron que estaba todo bien, que el nene iba a cenar más tarde en su casa. Fue muy raro. Cuando lo miré al niño, vi que tenía un rasguño grande entre sus cejas. Estaba muy callado, triste”, contó la empleada al Departamento de Policía de Orlando.