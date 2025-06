Insólito pero real: el día en que un móvil policial chocó con un avión en plena Ruta 22

El acontecimiento fue mencionado por primera vez en el libro “Guardianes del Orden” , una obra de recopilación histórica sobre la Policía del Neuquén, realizada por el ex jefe de la institución (comisario general Tomás Heger Wagner). Con los años se fueron conociendo más detalles a través de la investigación del ex suboficial principal Sergio Hernán Sepúlveda, quien trabaja en la publicación de otro libro llamado “Centinelas del Neuquén” .

Este recopilador y divulgador de la historia de la Policía del Neuquén actualmente se desempeña como abogado, dedicándose entre otras tareas, a asesorar en forma gratuita a los ciudadanos de bajos recursos

El insólito choque

Según la reconstrucción de los hechos que logró hacer el historiador Sepúlveda, el insólito episodio fue protagonizado por tres efectivos policiales que fueron identificados como el oficial de servicio Jorge Troncoso (se retiró como comisario general), el agente Santos Rodolfo Contreras y el chofer de la unidad Rubén Darío Jara, quien hoy es un reconocido cantor cordillerano bajo el nombre artístico de “Francisco Cumil”.

choque patrullero avion cutral co - chofer del móvil policial: Rubén Darío Jara (Francisco Cumil).

Respecto a la colisión, se logró determinar que en aquel mes de diciembre de 1979 la guardia policial a bordo de un patrullero Ford Falcón JP 76 se dirigió a realizar un control de un puesto de ruta en cercanías del aeropuerto local. En esas circunstancias, cuando se movilizaban por la Ruta Nacional 22 (en sentido este-oeste) son “encandilados” por un vehículo que se desplazaba en zigzag. Al terminar de cruzarse por la traza vial es cuando el móvil se topa de lleno con una increíble realidad y es cuando ocurre el desastre: una de las alas de la aeronave Piper Cherokee se estrelló contra el techo del patrullero y literalmente lo hizo “volar”.

¿Cómo fue esto posible, que un móvil policial chocara con un avión? Simplemente, porque el aparato era portado en un remolque por una camioneta en plena ruta, sin avisar a nadie y sin ninguna medida de seguridad. “De acuerdo al relato de los involucrados en este insólito hecho, producto de la oscuridad de la noche, la alta luz de la camioneta, fue imposible, por parte de los efectivos policiales, ver qué este rodado traía a remolque un avión. Solo se percataron de este aparato, cuando el patrullero impactó con una de las alas”, detalló Sepúlveda.

choque patrullero avion cutral co (1).png

Relató además que el avión estaba en tierra en el aeropuerto a la espera de la reparación de una falla y fue en ese traslado imprudente hacia un taller de la ciudad cuando se produjo la extraña colisión. El avión pertenecía a una empresa de fumigación de campos agrarios de La Pampa, la cual había aterrizado en Cutral Có para las tareas de mantenimiento referenciadas.

Para los memoriosos de la época, el historiador remarcó que el accidente ocurrió sobre la Ruta 22 y en cercanías de lo que entonces era el reconocido Hotel Mapuche. Amplió diciendo que “este hecho, que hoy recordamos como insólito, produjo considerables daños materiales a ambos vehículos y lesiones al personal policial, especialmente a unos de ellos, qué tiempo después lo obligó de alguna manera a retirarse de la fuerza”.

choque patrullero avion cutral co (2).png

Los protagonistas

El golpe de aquel encuentro fortuito, entre el móvil policial y el avión, fue de tal magnitud que aún resuena en la memoria de los tres protagonistas de este increíble accidente vial que sacudió a la fuerza provincial y a la comisaría local por su espectacularidad.

El hoy “trovador” de la cordillera de los Andes de Aluminé, Francisco Cumil, era quien entonces oficiaba como conductor del móvil policial, en su calidad de agente residente, en contacto con LMNeuquén rememoró este inusual acontecimiento como parte de su paso por la institución policial.

“Cuando vi que era una semejante cosa que atravesaba la ruta, me tiré en el asiento y le grité a mis compañeros que se tiraron al suelo. El oficial Troncoso y yo nos salvamos, pero Contreras iba atrás mirando el auto que había pasado zigzagueando y cuando se giró hacia adelante ya era tarde. Recibió un golpe que le fracturó la nariz y sus ojos se llenaron de vidrios”, contó sobre esos dramáticos segundos. Luego comentó que ante la gravedad de las lesiones del compañero decidieron llevarlo hasta el hospital en el mismo móvil siniestrado.

“Gracias a Dios fue un accidente con suerte. El choque con el avión fue impresionante y no nos matamos de pura casualidad. Lamentablemente, “Contrerita” quedó lesionado”. Asimismo “Cumil” reconoció que este hecho que les tocó vivir fue algo histórico y que en aquel tiempo fue muy comentado por lo “pintoresco” de la impensada colisión.

Otro de los efectivos que vivió en “carne propia” esta increíble experiencia fue el agente Santos Rodolfo Contreras, quien actualmente cuenta con 72 años de edad y vive con su familia en Andacollo; en el norte neuquino. “Aquel accidente me reventó la vista. Sentí el golpe fuerte y no me acuerdo más. Me desperté en el hospital cuando los médicos me estaban sacando vidrios de los ojos”, recordó el antiguo guardián del orden. Acto conseguido confesó que “el único que perdió en toda esta situación vivida fui yo debido a que quedé con problemas en la vista por un mal tratamiento y por todo eso me tuve que retirar de la policía”.

choque patrullero avion cutral co - SANTOS RODOLFO CONTRERAS. Gentileza Marcos González Retamal

Sin dudas este extraordinario accidente entre un avión y un móvil policial rompió todos los esquemas de seguridad de aquella época y por supuesto marcó para siempre la vida de los efectivos que el destino “eligió” para protagonizar este suceso que ya forma parte del anecdotario histórico de la Policía provincial.