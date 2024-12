La ciencia confirma: jugar videojuegos hace bien

Los resultados sugieren que no todas las actividades digitales tienen el mismo efecto y que algunas, como los videojuegos, pueden ser beneficiosas para el aumento de la inteligencia.

Videojuegos. Los videojuegos hacen bien, según la ciencia.

Este hallazgo refuerza la idea de que algunas actividades digitales pueden tener efectos positivos en el cerebro infantil, especialmente aquellas que requieren concentración y resolución de situaciones complejas. Aunque los resultados no determinan que los videojuegos sean la única clave para un mejor rendimiento cognitivo, sugieren que, en dosis moderadas, pueden contribuir al desarrollo de ciertas capacidades mentales.

El impacto de ver videos y las redes sociales en el desarrollo cognitivo

El estudio también analizó otras actividades digitales, como ver videos en línea y el uso de redes sociales o videollamadas. Los resultados mostraron que ver videos produjo un aumento más modesto en el IQ, de 1.8 puntos. Este impacto positivo, aunque inferior al de los videojuegos, aún indica que ciertas formas de consumo de contenido digital pueden tener efectos beneficiosos.

Por otro lado, las interacciones en redes sociales y videollamadas no mostraron una relación directa con el aumento de la inteligencia. Este hallazgo sugiere que no solo la cantidad de tiempo frente a la pantalla es relevante, sino también la naturaleza del contenido y la finalidad de la actividad. Mientras que los videojuegos y los videos pueden fomentar habilidades cognitivas, las interacciones sociales en línea no parecen tener un efecto similar, al menos en términos de inteligencia medida por el IQ.

Factores adicionales que influyen en el desarrollo cognitivo

videojuegos.jpg

Además de las actividades digitales, el estudio también evaluó factores como la genética y el nivel socioeconómico de los niños, encontrando que ambos aspectos influyen en los niveles iniciales de inteligencia. Sin embargo, no se encontraron pruebas de que estos factores fueran determinantes en los cambios cognitivos observados durante el estudio. De igual forma, el estudio detectó diferencias de género, con los niños jugando más videojuegos mientras que las niñas tendían a socializar más en línea.

El estudio destaca la importancia de comprender cómo diferentes actividades digitales impactan a los niños de manera distinta. Si bien algunos tipos de interacción digital pueden ser beneficiosos, es esencial que los padres y cuidadores mantengan un equilibrio y supervisen el uso de dispositivos. El uso excesivo o inapropiado de las pantallas podría tener consecuencias adversas, pero un enfoque equilibrado y controlado puede fomentar un desarrollo cognitivo saludable.