La técnica de moda para vestirse en invierno: Sandwich dressing

Sándwich dressing es la técnica que permite convertir looks agregando de todo: colores, texturas y todo tipo de proporciones. La tendencia la implementaron estilistas y celebridades y es un buen truco para no dar mil vueltas al placard.

De qué se trata la técnica Sandwich Dressing

Tal como su nombre lo indica se trata de ir sumando prendas en capas, tal como si armaras un sándwich. Si de capas se trata a la hora de preparar tu outfit en días de mucho frío podés tener en cuenta una capa que esté conformada por un tono protagonista o genero de base.

Luego, un contraste que puede estar en la falda que elegiste, la camisa o el pantalón y, por último, hacer un ajuste de medidas, por ejemplo, si usás un tapado oversize elegí una remera ceñida o viceversa.

Cómo sumar esta tendencia a nuestro look

Sarah Jessica Parker es una de las impulsoras de esta tendencia. En las imágenes que se filtraron de la serie And Just like That se puede ver a la actriz con esta técnica. Ahora bien, cómo sumo esto a los looks. A continuación, una serie de tips a tener en cuenta:

Color y accesorios a tono: combinar lo mismo tanto arriba como abajo (camisa, zapatos y cartera) y elegir un centro en contraste (falda, saco o vestido).

combinar lo mismo tanto arriba como abajo (camisa, zapatos y cartera) y elegir un centro en contraste (falda, saco o vestido). Texturas protagonistas: un tapado grueso con botas grandes, vestido liviano o falda mini genera contraste táctil y visual.

un tapado grueso con botas grandes, vestido liviano o falda mini genera contraste táctil y visual. Proporciones balanceadas: tapado oversize arriba, botas chunky abajo y un vestido ajustado en el medio para lograr la silueta reloj de arena.

tapado oversize arriba, botas chunky abajo y un vestido ajustado en el medio para lograr la silueta reloj de arena. Accesorios en primera plana: un cinturón, bufanda, pañuelo o cartera pueden reemplazar a las prendas centrales y romper con la monotonía.

¿Estás lista para poner a prueba los tips de la técnica del sándwich?