Entre las medidas definidas se encuentra la de los bares y restoranes, que funcionarán de lunes a sábado hasta las 22.30, en la modalidad take away, delivery y atención al público. El horario límite de los clientes para retirarse será a las 23, al igual que para los empleados de los locales.

La secretaria de Capacitación y Empleo de la Municipalidad, María Pasqualini, agradeció "la convocatoria del gobernador Omar Gutiérrez porque permitió que las siete localidades puedan tener medidas unificadas, que era aquello por lo que bregábamos".

maria-pasqualini.jpg

La funcionaria dijo que una de las medidas más importantes "es que se centralizó todo lo que es comercio y actividades de servicio en la franja horaria de 8 a 20" e hizo una especial solicitud: "Pedimos a la ciudadanía que entre las 20 y las 8 esté en su casa, que no haga visitas a amigos”.

Otra de las medidas significativas es que no se podrá permanecer en los espacios públicos sino que deben ser transitados. "Se va a poder transitar en bicicleta, peatonalmente, en patineta. Lo que no se va a poder hacer es quedarse en el lugar, no van a haber reuniones sociales, sí transitar. No se va a poder tomar mate, jugar a las cartas”, explicó Pasqualini.

gaido.jpg Matías García (Municipalidad de Neuquén)

La funcionaria precisó que en la ciudad de Neuquén hay 71 espacios públicos habilitados, entre plazas, parques y paseos. “Seguiremos trabajando los 431 agentes municipales en estos 71 espacios con esta modificación, es decir, conversando con cada ciudadano y ciudadana, explicando que hasta el día 8 de noviembre el espacio público es para hacer actividades en movimiento únicamente”, concluyó.

El objetivo de las medidas de restricción es aliviar el impacto de la pandemia COVID-19 sobre el sistema de salud procurando bajar la curva de contagios.