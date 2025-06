Más vino bebo, más recorro viñedos, más comparto experiencias con gente que hace vino y, en la medida en que pasan los años y las copas no deja de asombrarme una cosa: la búsqueda de la verdad en el vino , como una forma de reglar la vida de quiénes se apasionan con esta bebida.

No hablo de esas nobles criaturas que ruedan por la cuesta de la embriaguez –cualquiera sea ella– hacia una degradación que llamamos búsqueda y que en mejores términos debiera llamarse desesperación . Me refiero, en cambio, a la verdad que la gente del vino busca en el vino. Para unos los misterios del terroir, para otros la moda encerrada en la botella, para unos pocos, pero militantes, un arcano universal de pureza intocada .

Cualquiera sea el camino, quienes se dedican al vino encarnan alguna de esas tres grandes búsquedas de verdad. Y lo que no deja de maravillarme es, precisamente, que en esa búsqueda se define el universo del vino: desde lo que está bien, las técnicas correctas y lo que se espera de una botella, así como lo que no está bien, lo incorrecto y las decepciones que encarna una botella. No veo que pase eso en otras artesanías, sí en otras artes.