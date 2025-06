Día del Orgullo: Ain cosía a escondidas y ahora creó su propia marca de ropa sin género

Esta joven vecina de Plottier , tímida y tranquila, siempre tenía muy en claro que no quería seguir el camino de muchas mujeres trans quienes viven -o sobreviven- de la prostitución. Sabía que aunque no fuera fácil iba a encontrar una salida.

Junto a Lelín, su hermana menor, comenzó a pensar qué podían hacer para darle utilidad a este nuevo oficio que había nacido en ella. Ambas se toparon con un aviso de un programa provincial de préstamos para emprendedores y no dudaron en pedirlo.

Era el Programa Neuquén Financia, cuyo agente financiero es el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) y mediante la Línea de Inclusión Financiera para las Juventudes, tramitó el financiamiento con el acompañamiento y asesoramiento de la subsecretaría de Juventudes, y la semana pasada recibió el dinero solicitado.

Con esa plata ya se pudo comprar una máquina de coser overlock industrial, otra familiar y muchos materiales como telas, hilos y tijeras. La mamá y el papá de esta joven emprendedora le dieron el espacio dentro de su casa para que pudiera montar su primer taller y ya puso manos al proyecto.

Ain recibió un préstamo para su emprendimiento en el marco del Programa Neuquén Financia.

Ain cosía a escondidas: su crecimiento

"Siny" va a ser una marca de indumentaria neuquina para todos. Van a hacer tops, faldas, chaquetas y pantalones. "Vamos a ser una marca de indumentaria formal juvenil", describió su creadora a LMNeuquén.

La joven está más que entusiasmada con empezar a producir las prendas de sus diseños que ya tiene pensados y dibujados. Las ventas van a ser on line y con su hermana ya piensan en realizar eventos para visibilizar la marca y lanzarla al mercado.

"Mi sueño es vivir de la costura", aseguró la joven, quien contó además que todo este proyecto fue muy espontáneo. "Cuando mi hermana se compró una máquina de coser, hace dos años, me surgió usarla, se la sacaba a escondidas para que no me cague a pedos y me salió hacer ropa, aprendí sola, cómo que ya sabía costurar", contó con emoción.

Al principio lo vio como un hobby, pero luego de buscar trabajo y no conseguir nada se dio cuenta que la costura podía ser su futuro, su posibilidad para salir adelante.

"Mi instinto me llevó hacia la costura. Empecé probando con prendas que tenía en casa. Reciclé una tela e hice mi primer top: me gustó cómo quedó, pero más aún me gustó el proceso de crearlo. El segundo top lo diseñé desde cero, con moldes y todo. Usé una mochila de cuerina negra que ya no usaba y la transformé en una prenda. En ese momento lo supe: el diseño y la costura son mi pasión, y quiero apostar todo a eso", dijo con confianza.

Día del Orgullo: "Siempre me respetaron y amaron"

Ain nació en el marco de una familia numerosa. Vive junto a su mamá y papá y sus cinco hermanos y hermanas en una casa en el centro de Plottier.

Su papá está jubilado y antes trabajaba en su taller de chapa y pintura de autos. Su mamá es ama de casa. Y de ambos siempre recibió mucho amor. "A ellos les costó entender que yo soy una chica trans, pero siempre me respetaron y amaron", compartió.

"Desde que tengo memoria jugaba a la casita. Ya en el jardín de infantes yo prefería jugar a las muñecas con las nenas", recordó la joven, quien tampoco olvidó que esa alegría que le daban esos juegos se contraponían con la presión que sentía de tener que ser "un nene normal".

Es que aunque aquella supuesta normalidad era jugar a la pelota o con autitos, esos juegos a Ain no le llamaban la atención. "Para mi mente de niño, si jugaba con las nenas iba a recibir críticas y entonces muchas veces me reprimía y eso me hacía sentir mal", confesó.

Aseguró que, desde que tiene uso de razón, se sintió diferente y recordó que un comentario inocente de un compañero la marcó para siempre. "¿Por qué jugás con las nenas y no con los nenes?", le preguntaron y Ain supo que no era como los demás niños.

Ya a sus 12 años, con todas estas confusiones a flor de piel, la joven se empezó a sentir mal y apareció el sufrimiento en ella. Contó que atravesó "crisis existenciales" y "ataques de pánico". "No sabía qué me pasaba. Era que me estaba descubriendo como nena", relató.

La primera con la que se pudo sincerar fue su hermana, luego lo hizo con el resto de sus hermanos y su familia. "Después me fui destapando y siendo yo misma, de a poco", explicó.

"A mis padres les costó un poco más, pero actualmente me aceptan y me ayudan con mi emprendimiento y con mi vida. Ahora están entusiasmados con este proyecto y me dejaron un espacio en mi casa para que pueda hacer mi taller", dijo emocionada. La secundaria la hizo en el CPEM 8, aunque no le fue fácil y la terminó en el turno noche.

Ain sabe que tiene una gran oportunidad y no la quiere desaprovechar. Aunque también sabe que el apoyo que ella recibió no lo tienen todas las chicas trans a quienes les cuesta mucho el acompañamiento familiar y la inserción laboral. Por eso su gran proyecto es crecer como marca para dar trabajo a más chicas como ella.

"Falta concientización de que somos personas que podemos trabajar, no nos faltan brazos. Podemos hacer lo que queramos, no nos cierren la posibilidad", compartió.

Para Ain, esta posibilidad de dedicarse a la costura a través de un crédito la está "sacando de la calle". "La calle es la realidad de las chicas trans, ya que no encuentran un trabajo que sea digno, así que este emprendimiento es una posibilidad muy grande para mí", aseguró.