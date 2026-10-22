Aranda y Bareiro aparecieron en el entrenamiento de Boca: cuándo podrían volver

El juvenil y el delantero paraguayo hicieron trabajos de campo, aunque los hinchas xeneizes tendrán que esperar para su regreso.

Boca recibió una noticia alentadora en la recuperación de Tomás Aranda y Adam Bareiro . El club compartió imágenes de ambos futbolistas realizando trabajos de campo, una señal de evolución favorable después de las lesiones que los mantuvieron alejados de las canchas. Aunque todavía no se entrenan a la par de sus compañeros, los dos mantienen la ilusión de regresar antes de lo previsto y estar disponibles para la recta final de la temporada.

El juvenil sufrió una fractura de peroné por la que debió ser operado hace aproximadamente dos meses. El juvenil, que había ganado protagonismo antes de la lesión, avanza con la rehabilitación y ya comenzó a realizar tareas sobre el césped en Boca Predio . Su evolución genera expectativas de cara a los próximos compromisos, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a la competencia oficial.

En una situación similar se encuentra el delantero paraguayo, quien fue intervenido quirúrgicamente por una hernia de disco lumbar. El jugador huaraní también empezó a trabajar en el campo y podría reaparecer antes de lo que se estimaba inicialmente . Tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico mantienen la cautela y priorizan que complete cada etapa de la recuperación sin apurar los plazos.

La posibilidad de que ambos estén disponibles para la semifinal de la Copa Argentina, prevista para el 14 de noviembre frente a Banfield, alimenta la expectativa en el mundo xeneize. Una semana después, el elenco azul y oro afrontará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, otro de los objetivos importantes del cierre del año. Sin embargo, por ahora no hay certezas sobre la presencia de los dos futbolistas en esos encuentros.

Aranda, Bareiro, Belmonte y Marchesín realizaron trabajos en campo durante el entrenamiento de esta mañana en Boca Predio pic.twitter.com/YnyQQ9X1iU — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 22, 2026

Qué pasó con Belmonte, Marchesín y Paredes

La evolución de Tomás Belmonte y Agustín Marchesín también forma parte del seguimiento médico. Ambos realizaron trabajos de campo junto con Aranda y Bareiro, aunque sus regresos apuntan a diciembre. La intención del cuerpo técnico es que todos puedan completar la recuperación y reincorporarse al grupo sin correr riesgos innecesarios. Por eso, las imágenes difundidas por el club representan un avance, pero no equivalen a una confirmación de alta médica.

Mientras tanto, el cuadro de la Ribera se prepara para visitar a Independiente este domingo, en un clásico importante para la pelea por la tabla anual. Después de la victoria ante Vasco da Gama, el plantel retomó los entrenamientos y el DT Rodolfo Arruabarrena analiza la formación. La intención es mantener a los titulares y evitar una rotación masiva antes del Superclásico, aprovechando que los futbolistas que viajaron a Brasil regresaron en condiciones.

La principal incógnita pasa por Leandro Paredes, quien fue decisivo en la clasificación frente a Vasco con un gol agónico, pese a que solo pudo disputar 35 minutos. El campeón del mundo podría volver a comenzar desde el banco de suplentes, aunque todo parece indicar que otra vez sumará rodaje.