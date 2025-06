Así es la mansión de lujo en la que vivirá Ángel Di María en Rosario: las fotos

720.webp

Según trascendió, Jorgelina tuvo un rol clave en la elección y decoración de cada ambiente de la casa, que también incluye habitaciones especialmente diseñadas para las hijas del matrimonio. La cocina, equipada con electrodomésticos de última generación, se integra al comedor diario en un espacio amplio y funcional.

Este nuevo hogar es parte del regreso más emotivo de Di María al fútbol argentino. Luego de brillar en Benfica, Real Madrid, PSG y la Selección, el mediocampista ofensivo decidió volver a sus raíces, cerrando el círculo en el club que lo vio nacer.

La casa no solo representa un refugio familiar, sino también el símbolo de un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, cerca de sus afectos y en la ciudad que lo formó.

El debut de Di María con Rosario Central en esta nueva etapa ya genera enorme expectativa en el mundo del fútbol. Mientras tanto, Rosario lo recibió con los brazos abiertos. Y en su nuevo hogar, Ángel ya empezó a escribir el epílogo de una carrera legendaria.

La insólita historia de como Rosario Central pagó la ficha de Di María

El ex profesor del club El Torito, Rubén Tomé, reveló que Rosario Central le pagó con 20 pelotas nuevas para quedarse con los servicios de un joven Ángel Di María a principios de siglo.

Este jueves, Rosario Central revolucionó el mundo del fútbol con la noticia del retorno del astro argentino Ángel Di María, campeón del mundo e hijo prodigo del club santafesino, tras 18 años en equipos de la talla del Real Madrid de España o Manchester United de Inglaterra.

En este fervor por la llegada del bicampeón de América con la Selección argentina, el que recordó sus inicios fue Rubén Tomé, el primer entrenador de Di María en el club El Torito, que reveló como le pagó Rosario Central para quedarse con los servicios del delantero: “El flaco ya tenía más de nueve años. Viene el papá de Ángel a la puertita, en una de las prácticas, y el papá de Walter Almeida, los dos juntos. Me dice el papá de Ángel: “Rubén, tengo una mala noticia para vos. El Ángel se va a jugar a Central, te van a traer 20 pelotas”. Y el papá de Walter Almeida me dice lo mismo. Eran compañeros. Eran Batman y Robin dentro de la cancha”.

“En esa época, no había un sistema como hay ahora en el que saben dónde están los chicos jugando, que se sabe bien. Ahora hay un seguimiento más lindo pero en esa época no había todo eso. Y bueno, me lo llevaron al flaco y al Walter. Me lo llevaron por 20 pelotas y allá lucieron. Walter quedó en el camino y el Angelito, tremenda figura y estrella que nos hace reventar el corazón, el pecho se nos sale por afuera” añadió.