Ángel Di María contó por qué salió en su debut con Rosario Central: "El hueso"

Tras el encuentro, Angelito llevó tranquilidad: "Fue un pisotón ahí en el hueso nomás, pero nada, todo tranquilo ”. Por otra parte, se hizo eco de la fricción que caracteriza al fútbol doméstico: “ Siempre igual, es así el fútbol argentino . Queríamos darle una alegría a la gente, arrancar bien el campeonato, el semestre, pero no se pudo. No perdimos, que es importante también. Sumamos, hay que seguir pensando en lo que viene”.

"FUE UN PISOTÓN EN EL HUESO PERO TRANQUILO"



"LAMENTABLEMENTE NO PUDIMOS GANAR"



Ángel Di María contó como se encuentra tras el pisotón y habló sobre su debut

“Hicimos un buen partido, tuvimos muchas posibilidades en el primer tiempo, con la pelota parada, no pudimos convertir. Al final sí, pero no lo pudimos aguantar. Un garrón porque estábamos haciendo un buen partido, ya quedaba poquito, pero así es el fútbol”, analizó.

Para cerrar, dijo sobre el partido: “Tuvimos bastantes situaciones claras, una que pegó en el travesaño, pero es fútbol, no quiso entrar y terminó en empate”.

El papelón de Dóvalo que manchó el regreso de Ángel Di María a Central

Pablo Dóvalo es uno de los árbitros favoritos de la AFA y suele aparecer en partidos cargados de polémica: en el empate de Rosario Central y Godoy Cruz por 1 a 1, ofició de maestro de ceremonia del regreso de Ángel Di María al fútbol argentino y le otorgó un penal inexistente al Canalla para que Fideo anote su gol.

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL



No es la primera vez que este juez protagoniza polémicas: ya había sido señalado por el polémico empate 2 a 2 entre Barracas Central e Independiente. En aquella ocasión, Dóvalo interpretó que un planchazo criminal ameritaba solo una tarjeta amarilla. Después del partido, Carlos Tevez -en ese entonces DT del Rojo-, estalló con sus declaraciones.

"Es increíble lo que pasó. Toda la semana se habló del tema porque Dóvalo tiene una historia de favorecer a Barracas Central y resulta que viene a dirigir y te roba. Es una cosa de locos", dijo Tevez en conferencia de prensa. "Se tiene que terminar esto, porque es una vergüenza. No pido que me favorezcan, pido que no me roben. No echaron al que metió el planchazo y sobre la hora no nos dieron un penal", había dicho el DT.

En el regreso de Di María, no solo otorgó un penal inexistente, sino que omitió revisar una posible infracción dentro del área a favor de Godoy Cruz y en esa misma jugada decidió expulsar a un jugador del Tomba por sus protestas.

GODOY CRUZ CON DIEZ Los jugadores reclamaron a Dóvalo un penal y el árbitro expulsó a Barrea



Así fue el regreso de Ángel Di María a Rosario Central

Ángel Di María fue el gran protagonista del comienzo del Clausura de la Copa de la Liga Profesional. Fideo volvió a Central, en su primer partido fue titular contra Godoy Cruz y aprovechó el regalo del árbitro Pablo Dóvalo para poner arriba a su equipo desde los doce pasos con una gran ejecución.

¡GOL DE ANGELITO! DI MARÍA SE HIZO CARGO DEL PENAL Y PUSO EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL ANTE GODOY CRUZ EN SU REGRESO



Sin embargo, en los minutos adicionados, cuando tenía un jugador menos y después de ser perjudicado claramente por el arbitraje, el Tomba llegó al empate con el tanto agónico de Vicente Poggi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1944140087932944754&partner=&hide_thread=false

LO EMPATÓ GODOY CRUZ SOBRE EL FINAL

Vicente Poggi la desvió en el área y puso el 1-1 ante Rosario Centra



Vicente Poggi la desvió en el área y puso el 1-1 ante Rosario Centra



La jornada fue especial desde un comienzo, por que al regreso de Di María se sumó el de Alejo Véliz y ambos fueron titulares. El campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, regresó al club que lo vio nacer y se mostró muy emocionado en la previa al encuentro.

El trámite fue muy parejo, con chances repartidas para los dos lados y hasta tiros en los palos. De hecho, el Tomba tuvo un par de oportunidades muy claras en los dos tiempos.

Di María fue controlado en gran parte del partido por la atenta marca de Godoy Cruz. Pasada la media hora del complemento, Alejo Véliz cayó en el área y el árbitro Pablo Dóvalo cobró un penal inexistente sobre el delantero. Fideo ejecutó con la calidad que lo hizo en el Mundial de Clubes en reiteradas oportunidades para Benfica y Central se puso al frente.

Luego, Di María salió reemplazado con un golpe y el local nunca pudo manejar los tiempos incluso con el resultado a favor. Fue una floja presentación del equipo de Ariel Holan en términos colectivos.

ANGELITO SE FUE EN CARRITO Di María salió reemplazado tras el pisotón recibido



Sobre todo porque el árbitro Dóvalo se encargó de hacer todo lo posible para que Central se quede con los tres puntos. Además de inventar un penal que no era, cobró saque de arco en una pelota que era córner para la visita y expulsó al delantero Daniel Barrea por protestar.

Pero Godoy Cruz no se rindió y fue al frente para empatarlo. Tras un centro desde la derecha, Vicente Poggi desvió la pelota e igualó para la visita en tiempo adicionado.