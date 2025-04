Así fue la despedida de Lucas, el hijo del Loco Gatti, tras el fallecimiento del histórico arquero

El exarquero, internado por una fractura de cadera sufrida en febrero, se encontraba con respirador artificial a raíz de una neumonía bilateral, además de insuficiencia cardíaca y renal. Sin embargo, según relataron sus hijos, su deterioro no comenzó allí. “Mi padre se fue el día que murió mi madre hace ocho meses. Esa es la realidad”, confesó Lucas, en referencia al fallecimiento de Nacha Nodar, esposa de Gatti. “A partir de ese día, ya no era Superman. La caída fue una anécdota, la razón por la cual entró al hospital. Todo arranca con un estado anímico”, agregó con crudeza.

Ante la falta de posibilidades de recuperación, la familia junto a los médicos tomó la dolorosa decisión de dejar que el cuerpo del Loco descansara. “Se llega a un punto en donde alargar el sufrimiento no tiene más sentido... Hemos dicho que si no había nada que hacer, que dejen de hacer cosas para alargar algo que no tenía sentido”, explicó su hijo, echando luz sobre una situación que, más allá del dolor, fue vivida con paz.

Gatti 1.jpg Hugo Gatti y su esposa

La despedida de Lucas, el hijo de Hugo Gatti

Lucas también compartió detalles íntimos y reflexiones profundas sobre el vínculo con su padre. “Tuvimos la suerte de vivir con Superman. Todos conocen al personaje, nosotros lo conocimos desde dentro. Solo podemos agradecerle a la vida que nos dio la posibilidad de estar al lado de un genio”, expresó.

Y, como si intentara explicar lo inexplicable, profundizó sobre la figura de Gatti más allá de las canchas. “Como padre, no lo puedo explicar. Estos tipos no se explican. Salen uno cada tanto. Como era arquero, era padre; y como era padre, era marido. Un tipo diferente. Lo llamaban 'loco', 'polémico', pero era un genio. Nunca vi un tipo con tanta intuición. Así era en casa también”.

Pero quizá el legado más fuerte que dejó el Loco, según Lucas, no fue ni una atajada ni una frase polémica, sino su autenticidad. “El mensaje más grande que dejó es que, sobre todo en los tiempos que corren, él nunca se preocupó por lo que hay que decir o no. Siempre fue un tipo muy legítimo, muy puro”, afirmó.