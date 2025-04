Así se despidió Mario Alberto Kempes de Hugo Gatti: su último recuerdo

Este domingo se conoció el fallecimiento de Hugo Gatti y varios de sus ex compañeros se tomaron el tiempo para despedirlo.

La despedida de Mario Alberto Kempes al Loco Gatti

Las muestras de cariño llegaron de inmediato. Excompañeros, clubes, hinchas, rivales, miles de admiradores se volcaron a las redes sociales para despedir al hombre que cambió la forma de pararse bajo los tres palos. Mario Alberto Kempes, compañero suyo en la selección argentina, también lo recordó con emoción.La despedida de Mario Alberto Kempes al Loco Gatti

“He recibido una triste noticia del fallecimiento de uno de los grandes compañeros, ídolo, principalmente para los de Boca, ídolo total, el Loco Gatti, no abandonado hoy en día y bueno, quiero mandarle un mensaje desde acá a toda su familia, mi más sentido pésame”, expresó el campeón del mundo en un video

“A pesar de que yo no he tenido mucho contacto con él, fuimos compañeros en la Selección Argentina y me acuerdo que mi primer partido que jugué con él en Kiev y ahí lo apoderaron como el León de Kiev, ¿por qué? porque se le atajó todo y encima nevaba la primera vez que lo veía, pero bueno, dicho esto, a los familiares, a todos sus amigos, mi más sentido pésame, hasta la próxima”, cerró Mario Kempes.

Kempes 2.jpg Hugo Gatti

El legado de Hugo Gatti en el mundo del fútbol

Más allá de su idolatría en Boca Juniors, Gatti transformó el puesto de arquero para siempre. Fue mucho más que un personaje carismático: fue un revolucionario del arco. Discípulo confeso de Amadeo Carrizo, el Loco se animó a salir del área cuando eso aún era un sacrilegio y convirtió sus reflejos, su intuición y su audacia en una escuela. No es casual que aún hoy siga ostentando el récord de más presencias en la Primera División del fútbol argentino: 765 partidos oficiales, una cifra que sigue marcando una era.

El Loco murió en su país, pero durante años repartió su vida entre Argentina y España, país en el que se radicó definitivamente tras su retiro. No le gustaba el frío, por eso había vuelto a Buenos Aires este verano. Pero una caída doméstica derivó en una fractura de cadera. Lo que parecía una complicación manejable se agravó rápidamente: tras la cirugía, contrajo un virus hospitalario que le provocó una neumonía y desencadenó una insuficiencia renal. El 28 de marzo se le practicó una traqueotomía. Su estado se fue deteriorando hasta que finalmente, este 20 de abril, el corazón dijo basta.