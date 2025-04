Las confesiones del papa Francisco: la inédita entrevista que pidió difundir tras su muerte

image.png Nelson Castro visitó en varias ocasiones al papa en el Vaticano.

Algunas de las intimidades que Bergoglio dejó conocer de él, fue cómo se sintió el día del cónclave en 2013 cuando fue elegido: "El día anterior sentí paz, dormí fenómeno".

"Yo salí elegido en la segunda votación de la tarde y me di cuenta que algo pasaba. Algunos venían a hablar conmigo, me preguntaban cosas. Después dormí la siesta y sentí mucha paz, vivía rezando el rosario. Terminada la tercera votación de la tarde, donde ya era evidente que podía pasar, el cardenal Hummes estaba al lado mío y me dijo 'no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así'", agregó.

¿Cómo surgió el nombre Francisco?

Al ser elegido como líder de la Iglesia Católica, el Pontífice debe elegir el nombre que usará durante su papado. En relación a cómo decidió el suyo, Jorge Mario Bergoglio recordó: "apenas que se llega a los dos tercios, aplaudieron y siguió el escrutinio. Hummes se me acercó, me besó y me dijo 'no te olvides de los pobres'. Me quedé pensando en los pobres y ahí, ¡Pam!, San Francisco. Se me vino el nombre".

image.png San Francisco de Asís fue un santo conocido por su profundo amor y servicio a los pobres y marginados.

Sus preocupaciones, la vida privada y su salud

Francisco, con su gran sentido del humor, indicó que dormía "como un tronco, sin tomar nada". "A las nueve me voy a la cama, leo hasta las diez y apago la luz, y a las cuatro estoy levantado. Tengo el despertador, pero lo que es el mecanismo.... ¿Por qué me despierto tres minutos antes que suene el despertador? Porque el cerebro tiene un reloj especial", agregó.

Sobre sus sueños, comentó que a veces sueña cosas lindas o recuerdos "pero no cosas que me torturen". Indicó que uno de sus sufrimientos fue siempre "los chicos que están muriendo de hambre y en países que podrían solucionar el problema”, lamentó.

En otro momento, ante la consulta por cómo se encontraba de salud, detalló que no se cuida pero tiene una dieta. "Surgió por un desequilibrio entre el páncreas y el hígado, entonces empecé una dieta que regula eso. No hacer esa dieta continuada con la dieta cardíaca era algo que, de alguna manera, me hizo tener sobrepeso".

Respecto a su salud mental, expresó que en momentos difíciles sintió tristeza o preocupación. "Los pude manejar, pero a veces me manejaron ellos a mí. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarlas porque son compañeras de toda la vida. Conviene uno saber en dónde le chilla los huesos espirituales. A la ansiedad la tengo domada ya, he logrado no dejarla entrar porque es peligrosísimo para mí dejarme llevar por eso. Tenemos que estar atento a las neurosis porque son partes constitutivas de las personas", agregó.

Los detalles sobre cómo vivió la dictadura

Reflexionó en esta charla con el periodista sobre que nunca se había psicoanalizado, pero un momento donde necesitó realizarlo fue durante la dictadura militar en Argentina.

"Durante seis meses hice, un momento muy difícil porque era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora que era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos. Fueron seis meses en los que me ayudó muchísimo por los miedos que me venían. Llevar escondido en el auto a una persona, tapada con una frazada y pasar tres controles de Campo de Mayo, la tensión era difícil".

"A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios. Pero estudiar psicología hoy en día es necesario para pastorar y esta posición que fui tomando con el tiempo", agregó.