Muerte del papa Francisco: cómo será el Cónclave que elegirá al nuevo Sumo Pontífice

La elección de un papa comienza con la llegada de los cardenales a la capilla Sixtina a la que ingresan recitando el cántico “veni creator”. Una vez llegados todos, el cardenal camarlengo irá hasta las puertas de la Sixtina y mientras las cierra pronunciará estas palabras: “Extra omnes” es una frase en latín que significa “todos fuera” o “que no quede nadie”. Se utiliza en el ritual del cónclave para marcar el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina.

La elección se da entre 120 cardenales, que permanecerán aislados dentro de la Capilla Sixtina.

Luego cada cardenal hará el juramento con las manos sobre los Evangelios diciendo: “Et ego ...cardinalis... spondeo, voveo ac iuro silentium” (yo, ... cardenal ... prometo, me obligo y juro silencio) añade: «Sic me Deus adiuvet et haec Sancta dei Evangelia quae manu mea tango» (Que Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano).

Historia de los cónclaves

El primer cónclave, con los cardenales encerrados para evitar cualquier presión externa tuvo lugar en 1241, con la elección de Celestino IV. Pero la más famosa, por su duración, fue la que se inició a finales de 1268 en Viterbo, en el centro de Italia, tras la muerte en esa misma ciudad de Clemente IV.

Ante el bloqueo provocado por la división entre los cardenales, “la población de Viterbo les obligó a actuar en el otoño de 1269 encarcelándolos en el Palacio Papal (...) luego quitando el techo del palacio en junio de 1270 para exponerlos a la intemperie y no enviándoles ni agua ni comida”, según el libro “Lux in arcana”.

Palacio Papal de Viterbo, sede de la curia entre 1257 y 1281 debido a la inseguridad de Roma.

No fue hasta septiembre de 1271, que una comisión restringida de seis cardenales logró finalmente elegir a Gregorio X. Este último estableció oficialmente el principio del confinamiento de los cardenales para el cónclave y del pan y agua secos después de cinco días de votaciones sin resultado. Pero su sucesor Juan XXI abolió estas reglas.

Con el paso del tiempo las normas se fueron morigerando y los cardenales podían llevar hasta una botella de coñac. El tema del coñac del conclave llegó hasta 1878 (y más, como veremos más adelante) en el cual fue elegido el papa León XIII.

El cardenal camarlengo administra los bienes y derechos temporales de la Santa Sede, verifica la muerte del Papa, dirige los preparativos del cónclave, lo organiza, redacta un informe sobre el resultado de cada escrutinio y entrega el informe al nuevo pontífice.

Otra curiosidad del cónclave: ninguno de los textos que rigen su desarrollo exige que los cardenales elijan una personalidad presente en el lugar. Los cardenales podrían, teóricamente, elegir a un par suyo ausente del cónclave por un motivo válido, pero también a un religioso que no fuera obispo, aunque en este último caso el elegido tendría que ser ordenado primero obispo antes de acceder al trono de San Pedro.