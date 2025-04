La impactante revelación de una conocida vidente sobre lo que pasó con Loan

"Están vivos y alguien los tiene", aseguró con total firmeza la médium. Y detalló que ella percibe "sus energías en este plano terrenal".

caso loan (3).jpg

"Hay un estado profundo que todavía queda. Con eso me refiero a personas que pueden ser, jueces, fiscales, policías, intendentes, gobernadores, que están vinculados con la línea de la desaparición y se hace difícil poder descubrir todo", agregó en sus declaraciones.

En este sentido, afirmó que "Se está muy cerca de llegar a ellos", y pidió "Que los suelten", según publica Noticias Argentinas.

Arístida manifestó que -según sus visiones - las personas vinculadas estas posibles sustracciones "están sembrando algo que se les va a venir en contra de otra manera y se van a arrepentir por el resto de sus vidas".

busqueda liam nene busqueda

Y planteó que a los dos nenes se los llevaron y los vendieron. "No eligieron el camino para hacer dinero con eso. Están a tiempo. Les queda muy poquito tiempo, porque el dolor de la familia y del pueblo van a ayudar a encontrarlos. Los dos casos son similares", dijo.

El desesperado pedido de los papás de Loan

A poco de cumplirse un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, la semana pasada, sus padres emitieron un comunicado en el que pidieron que no se olviden del niño y remarcaron que ellos lo siguen buscando con vida para “llevarlo de nuevo a casa”.

“Loan sigue desaparecido. No hay dolor más profundo ni desesperación más intensa que la que atraviesa una familia que no sabe dónde está su hijo. Nuestra única prioridad sigue siendo encontrarlo con vida y traerlo a casa”, indica el texto firmado por María Noguera y José Peña.

padres de loan carta

Y pidieron que no se realicen especulaciones públicas sobre lo que pasó con Loan. “La Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”, señalaron.

“Rechazamos con firmeza los ataques, especulaciones, acusaciones infundadas o versiones fantasiosas que desvían el foco de lo verdaderamente importante: buscar a Loan”. “Rechazamos con firmeza los ataques, especulaciones, acusaciones infundadas o versiones fantasiosas que desvían el foco de lo verdaderamente importante: buscar a Loan”.

Y además, los padres del menor pidieron que no se olvide el caso de Loan, al tiempo que le solicitaron a la sociedad no borrar su cara de a memoria colectiva hasta que aparezca. “Exhortamos a los medios de comunicación a ejercer su labor con responsabilidad, prudencia y respeto, recordando que detrás de esta tragedia hay un niño inocente y una familia devastada”, indicaron.

“Por último, pedimos a toda la sociedad que no se olvide de Loan. Su carita sigue esperándonos en cada rincón del país. No lo dejemos solo. No lo borremos de la memoria colectiva. Porque hasta que aparezca, lo vamos a seguir buscando. Todos. Siempre”.