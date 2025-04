Murió el emblemático arquero Hugo "Loco" Gatti a los 80 años, una leyenda de Boca y el fútbol argentino

En principio, el ex golero de River y Boca había sufrido una fractura de cadera que derivó en una infección intrahospitalaria, aunque al cuadro también se le agregó una insuficiencia renal. Lucas, uno de los hijos del bicampeón de América con el Xeneize , había advertido que la situación era irreversible: "Todo lo que no sea empeorar es mejora. Es un proceso lento y sabemos que necesitamos paciencia . En eso estamos".

El campeón del mundo con el cuadro azul y oro allá por 1977 ya había tenido complicaciones que lo pusieron al borde de la muerte en el pasado: en 2020, durante la pandemia de COVID-19, padeció una neumonía bilateral de la que finalmente se pudo recuperar . En la última década, el ex futbolista de la Selección Argentina -disputó la Copa del Mundo en Inglaterra 1966- había sido parte del elenco estable del programa "El Chiringuito" en España.

De las críticas a Lionel Messi a su etapa como leyenda en Boca

El ex jugador, que tuvo pasos por Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta, supo ser noticia por sus controversiales opiniones con respecto a Lionel Messi. Gatti, de hecho, afirmó que Emiliano "Dibu" Martínez había tenido más preponderancia en la conquista de la tercera estrella de la Albiceleste en Qatar 2022: "El último Mundial lo ganó el arquero. Lo de los penales es suerte, pero él le pone elegancia, clase. Ojalá me equivoque, pero en 2026 no creo que le vaya bien, porque el 10 ya es uno menos".

A nivel internacional, el Loco fue internacional con el combinado nacional en hasta 18 oportunidades. Más allá de su performance dentro del campo de juego, en el que se convirtió en pionero en cuanto al juego con los pies, atajó 26 penales y se mantuvo activo hasta los 44 años. En el elenco de La Ribera, además, se transformó en el arquero con más encuentros disputados en la historia, con 417.