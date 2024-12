El desagradable palo que Hugo Gatti le pegó a Lionel Messi por el que se volvió viral

"Messi puede llegar al próximo Mundial, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando un fútbol de country en Estados Unidos. Cristiano (Ronaldo) está mejor que él, eh. Cristiano parece un pibe de 20 años, físicamente", afirmó el ex futbolista que debutó en Atlanta en 1962.

El oriundo de Carlos Tejedor siguió con su critica a Messi comparándolo con el portugués Cristiano Ronaldo y agregó: "Cristiano, limitado, es un fenómeno. Pero limitado es mejor que Messi. Y es limitado porque no tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. ¿Messi dónde jugó? En el Barça y en la selección argentina. Messi no se exigió para jugar en otros equipos, en otros países. Y eso que tuvo oportunidades".

Messi.jpg Lionel Messi

"Messi está lejos. Me encantaría decir otra cosa. Messi no me cae mal, pero jugó en un fútbol fácil. Yo lo veía a él en un Barcelona que le pitaban todo, que nadie le daba una patada, que tenían un equipo bárbaro que jugaba para él. Pero no lo voy a negar", añadió el mundialista con la Selección argentina en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Los tres mejores de la historia para el Loco Gatti

El Loco, también se animó a dejar su lista de los mejores jugadores de la historia según su visión, en donde no incluyó ni a Diego Armando Maradona, ni a la Pulga, algo que también tiene su grado de polémica.

"El segundo de Pelé fue Alfredo Di Stéfano, sí. Después Cruyff, que fue un fenómeno. Después vendría Diego. A Messi no le pegaron ni una patada. Al fútbol, si te dejan jugar, como decía Alfredo Di Stéfano, jugás todos los días. Y lo dijo Alfredo Di Stéfano, que después de Pelé venía él. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. A Messi no le pegaron. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocás y se queda ahí", disparí.