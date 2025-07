Cómo pasó Cipo de un verano difícil a este invierno de ilusión

Algunas cuestiones se hicieron públicas, como el pedido formal de jugadores de la temporada anterior a los cuales no se les había pagado la totalidad de lo firmado.

Pero la cuestión llegó a ser todavía más grave, a tal punto que en las últimas horas el propio Bastías dio detalles sobre aquel verano cuya realidad era diferente.

“En un momento analizamos seriamente anunciar que nos íbamos a bajar. Yo no lo dije públicamente pero al que me consultaba le contaba la realidad y es que no teníamos plata, no teníamos sponsors, de todos lados nos rechazaban. Fue muy difícil. Fueron casi dos meses de tristeza, de no poder dormir, de pensar todo el día. Con el presidente Luca estábamos todo el día, nos mirábamos y nos dábamos fuerza pero éramos conscientes que así no podíamos jugar. Armamos el equipo con mucho coraje y valentía y nos tiramos a la pileta”, confesó en diálogo con El Bunker Deportivo en LU19.

La dirigencia tuvo un fin de año muy movido en 2024 y se analizaron todas las posibilidades. Cabe mencionar que uno de los rivales en la zona 1, Guillermo Brown de Puerto Madryn, estuvo a punto de bajarse. De hecho, el plantel del equipo chubutense se armó tarde con una llegada repentina de Gabriel Nasta, quien dirigió a Cipo el año pasado, pero los malos resultados obligaron a cambiar de entrenador a mitad de la primera fase.

Brown había descendido desde la Primera Nacional y a diferencia de Cipo tenía serios problemas internos, pero fueron varias las instituciones del Federal A que tuvieron dificultades económicas propias del contexto nacional.

Los dirigentes albinegros se las tuvieron que ingeniar para conseguir recursos cuando no aparecían y en función de eso errar lo menos posible en la elección del técnico y luego de los jugadores.

“No me imaginaba el presente. La cantidad de puntos, estar primero muchas fechas. Pero si le tenía fe que no íbamos a pelear el descenso. Que íbamos a estar entre los puestos de arriba. Estábamos convencidos que a nuestro entender habíamos elegido al mejor cuerpo técnico de la categoría. Teníamos mucha confianza de que le íbamos a dar pelea a todos los equipos importantes”, agregó Bastías.

A diferencia del certamen anterior, Cipo fue protagonista y mantuvo la categoría cinco fechas antes de terminar la etapa regular. “Cuando vimos un colchoncito de puntos y nos aseguramos que ya no íbamos a pelear el descenso por lo menos este año fue un alivio tremendo”, celebró el referente del fútbol profesional.

“Como el fútbol anda bien todo es más llevadero. Estamos ordenados en casi todas las disciplinas. Y el fútbol es la frutilla del postre que es lo que todos queremos. Estamos todos contentos”, festejó.

La importancia de la recaudación y el mercado de pases

La gestión de recursos es día a día y en ese contexto Bastías indicó que para el club cipoleño sería mejor arrancar la zona Campeonato jugando en casa: “Lo que más nos convendría en el sorteo sería jugar el primer partido de local porque necesitamos si o si recaudar. Hay que pagar sueldos, alquileres, los compromisos asumidos. Por eso es imperioso que la gente nos acompañe. Si queremos pelear solamente lo podemos hacer si estamos todos juntos. Necesitamos que la gente nos acompañe”.

Yago Piro, Ricardo Dichiara y Leandro Vella llegaron en el último mercado de pases. Para el club significó un esfuerzo importante que también amerita poner en contexto porque son pocos los que incorporaron jugadores de jerarquía para la categoría. “Hicimos el esfuerzo y trajimos lo que el técnico nos pidió. Había un jugador más y no lo cerramos por un tema presupuestario. No nos quisimos comprometer porque no lo íbamos a poder pagar. No es nuestra forma de trabajar el prometer algo y no cumplirlo. Trajimos lo mejor que había”, apuntó Bastías.