El gol maradoneano de Ibarra para Cipo y cómo quedó la tabla del Federal A

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (11).jpg

Pese a las ausencias de titulares importantes como Facundo Crespo por acumulación de amarillas, y Jeremías Langa o Andrés Almirón, que fueron al banco, el local marcó las claras diferencias futbolísticas que existen entre el puntero y el último de la zona 1.

La otra modificación fue táctica con el regreso al once inicial de Gustavo Mbombaj por Nehuén García. Además, Lucas Mellado retrocedió para ser primer central, en un partido en el que casi no tuvo exigencias defensivas.

cipo germinal omar novoa (5).jpg

Cipo fue protagonista y tuvo la iniciativa casi todo el tiempo. Generó varias situaciones para marcar, pero el arquero Samuel Velázquez y la falta de puntería impidieran que el Capataz se pusiera al frente en el primer tiempo. Tanto Dichiara como Páez fueron los que más oportunidades tuvieron.

Y los goles que no se hacen en un arco se pagan en el propio. Antes de final de la etapa inicial, Yoel Ponce trepó por derecha y su jugada derivó casi sin querer en Enzo Galabert, que venía tirando la diagonal del medio a la derecha. Primero Verón le tapó el mano a mano en gran forma, pero el rebote favoreció al jugador de Germinal que la mandó a guardar en la primera chance nítida de los visitantes en el encuentro.

cipo germinal omar novoa (3).jpg

En el complemento, el trámite fue un poco más parejo, pero incluso sin brillar Cipo generó más chances.

Al mismo tiempo, contó con una atajada importante de Verón ante Rafael Ferro, que tuvo el segundo en sus pies pero no pudo con el arquero local.

Después de los cambios, el albinegro volvió a empujar y en la misma jugada la defensa de Germinal hizo dos penales. Primero lo bajaron a Mellado y después a Ibarra, por lo que a Franco Morón no le quedó otra que marcar la pena máxima.

Desde los doce pasos, Ibarra esperó que Velázquez se moviera, le pegó suavemente al medio del arco y anotó su décimo gol del año.

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (8).jpg

Un rato más tarde llegaría una de las apiladas más espectaculares de los últimos años en La Visera. Pisando los 41', Ibarra tomó la pelota en posición de "8" tras un pase largo de Lucero y empezó a gambetear. Los defensores fueron quedando en el camino a medida que "el Picante" avanzaba y cuando se metió en el área definió fuerte ante la salida de Velázquez.

Ibarra se escapa en la tabla de máximos anotadores del certamen con 11 y salió ovacionado al instante de anotar el segundo.

Ya en tiempo adicionado, el ingresado Almirón volvió a demostrar que también tiene un vínculo especial con el gol. Con apenas media hora en cancha le alcanzó para encarar por el medio definir con sutileza por arriba del arquero.

En esta temporada, incluso cuando Cipo no necesita el resultado desde los puntos, el equipo responde y esto es otra señal que ilusiona para ir por el ascenso en el segundo semestre.

SÍNTESIS

Cipo: Alex Verón; Nicolás Trejo, Lucas Mellado, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Gonzalo Lucero, Agustín Stancato, Matías Páez y Leandro Vella: Ricardo Dichiara y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Germinal: Samuel Velázquez; Yoel Ponce, Iván Esculino, Alan Palavecino e Ignacio Terán; Kevin Duarte, Facundo Silva, Enzo Galabert e Ignacio Pérez; Edwin Santilli y Rafael Ferro. DT: Darío Gigante

Goles: PT 42 Galabert (G). ST 30 Ibarra de penal (C), 41 Ibarra (C), 45 Almirón (C).

Cambios: ST 15 Andrés Almirón y Santiago Jara por Vella y Mbombaj (C), 23 Tomás Satler por Ferro (G), 36 Agustín Cardozo por Galabert (C), 44 Enzo Vallejos, Iñaki Marcos y Andrés Domínguez por Ibarra, Dichiara y Páez (C)

Árbitro: Franco Morón

Cancha: La Visera