¡Complicado! Se supo cómo son los plazos que tiene Fernando Gago para seguir en Boca

Aunque desde el club no se ha dado ninguna señal oficial sobre una posible salida de Fernando Gago, la dura eliminación de Boca en la Copa Libertadores y el golpe anímico que representó ese traspié generaron un clima de inestabilidad que no se disipa. En este contexto, los rumores sobre su continuidad no dejan de crecer y varios nombres ya circulan como posibles candidatos a sucederlo.