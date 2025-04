Qué piensa Fernando Gago sobre quién tiene que patear un penal en Boca en el Superclásico

La más reciente imagen, la de Cavani lamentando su disparo detenido por Matías Mansilla en el triunfo ante Estudiantes, reforzó las dudas. Fue su segundo penal consecutivo fallado en pleno partido: el anterior había sido frente a Newell’s, en Rosario. Lo paradójico es que ese remate rompía una sequía de 41 encuentros sin penales a favor para Boca. Y sin embargo, la suerte no cambió. Esa escena de frustración vuelve a encender la pregunta: ¿debe seguir siendo Cavani el ejecutor?

Los números no lo acompañan. Desde su llegada al club, el delantero uruguayo pateó nueve penales, con cinco conversiones, lo que marca una eficacia del 55%. Dentro de ese registro, dos fueron goles en partidos y tres en definiciones. De hecho, convirtió su remate en la serie ante Alianza Lima, por la Fase 2 de la actual Copa Libertadores, pero también falló en el tiempo reglamentario de ese mismo encuentro.

Pese a esto, Fernando Gago no duda. A días del Superclásico ante River, el DT reafirmó públicamente su confianza en Cavani. “Tiene más de 500 goles en Primera División y porque no haga un gol o dos, no pasa nada“, aseguró en conferencia de prensa. Según se supo, incluso antes del regreso a los entrenamientos tras la victoria frente al Pincha, ya había tomado la decisión: en caso de que Boca tenga un penal a favor en el Monumental, el encargado será el Matador.

Fernando Gago dijo quién deberá patear un penal en Boca

“Cuando le toque patear otra vez el penal, si tiene ganas lo va a patear. Lo veo muy bien anímicamente, hizo un gran partido. En el segundo tiempo nos sostuvo cuando teníamos que aguantar la posesión“, agregó Gago, dejando claro que, al menos por ahora, Cavani seguirá teniendo la última palabra.

No obstante, la realidad estadística ofrece otras opciones. Marcos Rojo, por ejemplo, tiene un historial casi perfecto: convirtió 11 de los 12 penales que ejecutó (92% de eficacia). En partidos anotó tres de cuatro y en tandas fue infalible: ocho de ocho. Una alternativa segura que, sin embargo, no parece ser considerada por el cuerpo técnico como plan A.

También está Miguel Merentiel, aunque su efectividad es mucho más baja. El delantero convirtió los tres penales que ejecutó durante partidos, pero falló los cuatro que le tocó patear en definiciones. Un 43% de eficacia que lo deja relegado, sobre todo en instancias decisivas.